Описание

Sony FE 24-50mm f/2.8 G – это компактный, легкий и светосильный зум-объектив на каждый день. Благодаря широкому углу поля зрения он отлично подойдет для пейзажной съемки, уличной фотографии или съемки видео, а в положении 50 мм можно снять красивый портрет с эффектным размытием фона. Современная оптическая схема включает 16 элементов в 13 группах, из них 4 асферических и 2 со сверхнизкой дисперсией: эти специальные элементы исправляют различные сферические и хроматические аберрации, дисторсию и так далее, обеспечивая резкое и контрастное изображение от края до края. Как можно видеть из примеров снимков, объектив обладает очень приятным, мягким боке.

Минимальная дистанция фокусировки в широкоугольном положении составляет около 10 см от передней линзы, что обеспечивает увеличение 0.3х – не совсем макро, но заснять мелкие детали крупным планом можно. За фокусировку отвечают 2 бесшумных линейных мотора, работающих быстро и точно. Объектив обладает выделенным кольцом диафрагмы, которое может работать как с отсечками, так и без них, максимально плавно – это важно для творческой съемки видео. На корпусе также располагается многофункциональная кнопка, на которую можно привязать какую-либо часто используемую функцию или настройку. При ручной фокусировке моторы работают линейно (Linear Response), то есть поворот кольца на один и тот же угол всегда будет давать одно и то же изменение дистанции фокусировки. Корпус защищен от проникновения пыли и влаги, а для защиты от контрового света в комплекте идет съемная бленда.

Благодаря небольшим размерам и весу объектив не вызывает усталости при ношении в течение всего дня, а также хорошо подходит для использования на электронных стабилизаторах, кранах, дронах.