Фокусное расстояние 24 мм подчеркивает визуальный эффект полного кадра

Этот объектив открывает более широкие перспективы по сравнению с другими объективами такого типа. Это достигается за счет фокусного расстояния 24 мм в широкоугольном положении, что особенно важно при съемке в полнокадровом формате. Фокусное расстояние 24 мм позволяет внести динамическую перспективу при съемке пейзажей, архитектуры, интерьерной фотографии и не только. Превосходное разрешение сохраняется по всей площади кадра на всех фокусных расстояниях.

10-кратный зум для съемки на любом диапазоне

Фокусные расстояния от 24 до 240 мм охватывают широкий спектр типов фотосъемки. Теперь, собираясь в путешествие, можно оставить свой внушительный набор объективов дома, и взять с собой только один универсальный объектив, который даже поможет при съемке в динамически меняющихся условиях. Вы можете приблизиться к объекту съемки в телеположении и создавать впечатляющие ракурсы в кадре с мягким эффектом размытия заднего плана при съемке цветов и не только.

Высокое разрешение на всех значениях зума

Пять асферических элементов и один элемент из низкодисперсионного стекла обеспечивают высокую производительность этого компактного объектива с фокусным расстоянием 24 мм. Все виды аберрации эффективно подавляются, при этом высокого разрешение обеспечивается по всей площади кадра. Усовершенствованный линейный моторизованный привод системы автофокусировки обеспечивает более быстрый и плавный отклик на всем диапазоне фокусных расстояний.

Более четкие изображения при любом освещении

Встроенная система оптической стабилизации изображения Optical SteadyShot (OSS) позволяет с легкостью создавать четкие изображения при съемке с рук даже в телеположении, а также при съемке при искусственном освещении или даже при съемке ночных сцен. Теперь в большинстве случаем штатив можно не брать с собой!

Высокая надежность даже в самых суровых условиях

Конструкция с защитой от пыли и влаги обеспечивает надежную работу в сложных условиях съемки. Уверенность при съемке под дождем или при сильном ветре.