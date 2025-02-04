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Объектив Sony FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)

  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
  • FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
Код товара:УТ-00064613
Артикул:# SEL20F18G.SYX

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Современный широкоугольный объектив для беззеркальных камер Sony. Новая оптическая схема, включающая 14 элементов (из них 3 усовершенствованных асферика и 2 линзы из низкодисперсионного стекла) обеспечивает высокое разрешение на всей площади кадра, даже при съемке с открытой диафрагмой f/1.8. Объектив также обладает отличной автофокусировкой и функциями управления (программируемая кнопка на корпусе). Компактная конструкция и малый вес делают его отличным вариантом для многих сюжетов. Например, благодаря широкому охвату и малой глубине резкости, он отлично подходит для видеоблогов.

  • Сверхширокий угол обзора 20 мм,
  • Высокое разрешение на всей площади кадра с диафрагмой f/1.8,
  • Мобильность благодаря компактной и легкой конструкции,
  • Мягкий и натуральный эффект боке,
  • Реалистичная передача точечных источников света,
  • Быстрая, точная АФ и отслеживание благодаря приводам XD,
  • Отличное качество при съемке крупным планом и селфи,
  • Компактный, надежный и производительный объектив,
  • Защита от пыли и влаги,
  • Технологии от Sony для профессиональной видеосъемки.