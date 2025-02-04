Современный широкоугольный объектив для беззеркальных камер Sony. Новая оптическая схема, включающая 14 элементов (из них 3 усовершенствованных асферика и 2 линзы из низкодисперсионного стекла) обеспечивает высокое разрешение на всей площади кадра, даже при съемке с открытой диафрагмой f/1.8. Объектив также обладает отличной автофокусировкой и функциями управления (программируемая кнопка на корпусе). Компактная конструкция и малый вес делают его отличным вариантом для многих сюжетов. Например, благодаря широкому охвату и малой глубине резкости, он отлично подходит для видеоблогов.

Сверхширокий угол обзора 20 мм,

Высокое разрешение на всей площади кадра с диафрагмой f/1.8,

Мобильность благодаря компактной и легкой конструкции,

Мягкий и натуральный эффект боке,

Реалистичная передача точечных источников света,

Быстрая, точная АФ и отслеживание благодаря приводам XD,

Отличное качество при съемке крупным планом и селфи,

Компактный, надежный и производительный объектив,

Защита от пыли и влаги,

Технологии от Sony для профессиональной видеосъемки.