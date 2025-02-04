Объектив Sony FE 20mm f/1.8 G (SEL20F18G)
Код товара:УТ-00064613
Артикул:# SEL20F18G.SYX
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя и задняя, бленда ALC-SH162, мягкий чехол
Вес373 г
Размеры73.5 х 84.7 мм
АвтофокусЕсть
Объектив, системаSony E
Минимальное фокусное расстояние, мм20
Максимальное фокусное расстояние, мм20
Угол поля зрения94° (35 мм), 70° (APS-C)
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Минимальная диафрагма1:22
Относительное отверстие1,8
Диаметр светофильтра, мм67
Число лепестков диафрагмы9
Минимальная дистанция фокусировки0.19 м (авто), 0.18 м (ручной режим)
Конструкция объектива14 элементов в 12 группах
Фокусное расстояниеПостоянное (фикс)
Описание
Современный широкоугольный объектив для беззеркальных камер Sony. Новая оптическая схема, включающая 14 элементов (из них 3 усовершенствованных асферика и 2 линзы из низкодисперсионного стекла) обеспечивает высокое разрешение на всей площади кадра, даже при съемке с открытой диафрагмой f/1.8. Объектив также обладает отличной автофокусировкой и функциями управления (программируемая кнопка на корпусе). Компактная конструкция и малый вес делают его отличным вариантом для многих сюжетов. Например, благодаря широкому охвату и малой глубине резкости, он отлично подходит для видеоблогов.
- Сверхширокий угол обзора 20 мм,
- Высокое разрешение на всей площади кадра с диафрагмой f/1.8,
- Мобильность благодаря компактной и легкой конструкции,
- Мягкий и натуральный эффект боке,
- Реалистичная передача точечных источников света,
- Быстрая, точная АФ и отслеживание благодаря приводам XD,
- Отличное качество при съемке крупным планом и селфи,
- Компактный, надежный и производительный объектив,
- Защита от пыли и влаги,
- Технологии от Sony для профессиональной видеосъемки.