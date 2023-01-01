Современный широкоугольный объектив для беззеркальных камер Sony. Новая оптическая схема, включающая 14 элементов (из них 3 усовершенствованных асферика и 2 линзы из низкодисперсионного стекла) обеспечивает высокое разрешение на всей площади кадра, даже при съемке с открытой диафрагмой f/1.8. Объектив также обладает отличной автофокусировкой и функциями управления (программируемая кнопка на корпусе). Компактная конструкция и малый вес делают его отличным вариантом для многих сюжетов. Например, благодаря широкому охвату и малой глубине резкости, он отлично подходит для видеоблогов.