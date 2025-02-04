Высокое разрешение на всех значениях зума

Пять элементов из низкодисперсионного стекла минимизируют хроматические аберрации, которые могут возникать в супертелеобъективах, а один асферический элемент подавляет сферическую аберрацию и искажение. Всё это обеспечивает отличное разрешение и качество изображения во всем диапазоне фокусных расстояний.

Точный автофокус для съемки быстродвижущихся объектов

Мощная система прямого привода DDSSM от Sony обеспечивает быструю точную фокусировку объектива; высокая точность позиционирования означает, что ни одно движение не будет упущено; а неимоверно точная автофокусировка достигается с реактивной скоростью. Кроме того, DDSSM работает невероятно тихо.

Роскошный естественный эффект боке объектива G

11-лепестковая циркулярная диафрагма усиливает красоту создаваемого объективом эффекта боке, позволяя использовать малую глубину резкости cупертелеобъектива. В результате получается невероятное изображение с глубоким и мягким эффектом боке объектива G.

Отличное управление и надежная работа в сложных условиях

Внутренний механизм масштабирования поддерживает постоянное фокусное расстояние объектива во время съемки с рук. Настраиваемые кнопки удержания фокусировки, расположенные в трех разных частях корпуса под углом 90°, обеспечивают удобный доступ при съемке с любой ориентацией. Фтористое покрытие фронтального элемента и пылевлагозащищенный корпус обеспечивают надежную работу в сложных условиях.

Увеличение фокусного расстояния до 600–1200 мм при использовании телеконвертера

Поддерживает дополнительные телеконвертеры 1,4x и 2,0x, обеспечивающие максимальное фокусное расстояние 840 мм или 1200 мм с диафрагмой f/13. Оба телеконвертера сохраняют исключительное качество изображения и производительность автофокусировки. Диапазон фокусных расстояний и диафрагмы при использовании телеконвертера 1,4x: 280–840 мм, f/8–9; а при использовании телеконвертера 2,0x — 400–1200 мм, f/11–13.

Оптический стабилизатор Optical SteadyShot, работающий в трех режимах

Оптическая стабилизация изображения упрощает получение четкого изображения при съемке с рук с фокусным расстоянием супертелеобъектива. Режим 2 обеспечивает идеальную стабилизацию панорамных кадров, а режим 3 — расширенную стабилизацию видоискателя, что упрощает съемку хаотично движущихся объектов на спортивных мероприятиях или в дикой природе. 5-осевая стабилизация изображения доступна с совместимым корпусом камеры серии α.