Компактный зум-объектив с постоянной светосилой f/4 и увеличенным углом обзора хорошо подходит как для фото, так и для видеосъемки. Широкий угол необходим для таких сюжетов, как съемка панорамных видов или репортажа. Кроме того, некоторые полезные функции камеры (такие как цифровая стабилизация изображения или компенсация дыхания фокуса) немного ограничивают угол обзора при их включении, поэтому иметь определенный запас полезно в любой ситуации.

Сложная оптическая схема с использованием 3 асферических, 3 низкодисперсионных и одного гибридного (низкодисперсно-асферического) элемента обеспечивает высокое разрешение по всему полю кадра, а также эффективно корректирует хроматические, сферические и другие виды аберраций. Боке достаточно приятное: размытие мягкое, без нервозности, скругленная 9-лепестковая диафрагма создает красивые округлые блики от расфокусированных источников света. Отметим высокую кратность увеличения 0.39х: хотя данный объектив и не относится к профессиональной оптике для макросъемки, он позволяет создавать крупные планы, фокусируясь с расстояния около 10 см от переднего края корпуса (25 см от фокальной плоскости).

2 линейных мотора типа XD обеспечивают высокую скорость, точность и плавность автофокуса (на 60% быстрее, чем у объектива SEL-2470Z). Новый механизм фокусировки обеспечивает надежное отслеживание объектов даже при высокоскоростной съемке (30 кадров/с), а также при записи видео в рапид-режимах. Механизм диафрагмы также модифицирован – работает очень тихо. На корпусе есть выделенное кольцо для управления диафрагмой, рычажок блокировки этого кольца, а также переключатель между вращением с отсечками («кликами») или плавным вращением без ступеней. На корпусе также расположен переключатель фокусировки (ручная / автоматическая) и несколько кнопок, функции которых можно настроить через меню камеры. Корпус обладает эффективной защитой от проникновения пыли и влаги, включая резиновый воротничок байонетного крепления и множество внутренних уплотнителей.

Sony FE 20-70mm f/4 G хорошо подойдет как для фотографов, так и для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Широкий угол обзора позволяет снимать себя самого с расстояния вытянутой руки, без дополнительных принадлежностей, что будет не так просто сделать с объективами типа 28-75 мм. Объектив достаточно легкий и компактный для повседневного ношения, съемки в течение всего дня. Он также легко балансируется на электронных стабилизаторах (стедикамах).