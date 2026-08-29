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Объектив Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 5-) (б/у)

  • FE 16-35mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 5-)
  • FE 16-35mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 5-)
  • FE 16-35mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 5-)
  • FE 16-35mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 5-)
  • FE 16-35mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 5-)
  • FE 16-35mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 5-)
  • FE 16-35mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 5-)
Код товара:УТ-00096754
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-29/03

Товар не найден

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Описание
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Описание

Sony FE 16-35mm f/4 ZA Carl Zeiss Vario-T

Код товара: УТ-00096754

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: 98121
Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.