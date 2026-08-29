Объектив Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00096754
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-29/03
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаSony E
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Sony FE 16-35mm f/4 ZA Carl Zeiss Vario-T
Код товара: УТ-00096754
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: 98121
Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.