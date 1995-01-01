Описание

Полнокадровый широкоугольный зум-объектив SONY Carl Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS (SEL1635Z) для камер с байонетом E.

Оцените все его преимущества:

• Легендарная конструкция ZEISS, оптимизированная для 35мм полнокадровых камер Sony серии α7

• Оптическая система стабилизации изображения Optical SteadyShot встроена в объектив

• Компактность

• Защита от пыли и влаги

Теперь энтузиастам фотосъемки предлагается на выбор три зум-объектива высокого класса с большой постоянной светосилой F4, включая ожидаемую с нетерпением модель Vario-Tessar T* FE 16-35 мм F4 ZA OSS (SEL1635Z). Дополняя существующий зум-объектив SEL2470Z и телефото зум-объектив SEL70200G, широкоугольный SEL1635Z – это очень привлекательный выбор для съемки пейзажей, интерьеров и архитектуры, а также для повседневных моментальных снимков.

Легендарное качество объективов ZEISS раскрывает огромный творческий потенциал знаменитых 35 мм полнокадровых камер серии α7. Новый объектив SEL1635Z также идеально подходит для всего диапазона фото- и видеокамер Sony с байонетом E.

Безупречная оптическая конструкция использует пять асферических элементов, включая один большой усовершенствованный асферический элемент (AA) и три элемента из ED стекла. Это позволяет объективу SEL1635Z добиваться замечательного разрешения и резкости на всей площади кадра и в то же время снижать до абсолютного минимума искажения и цветовую аберрацию, и все это в компактном объективе, удобном для переноски. Отличительная особенность объективов ZEISS – T* покрытие оптических поверхностей, которое минимизирует засветку и паразитные изображения, чтобы повысить контрастность, четкость и глубину пейзажей, а также снимков с ярко освещенным фоном.

Постоянное максимальное отверстие диафрагмы F4 позволяет фотографу добиваться красивого эффекта дефокусировки (размытия) фона с малой глубиной резкости при любых фокусных расстояниях. В сочетании со встроенной в объектив системой стабилизации изображения Optical SteadyShot, эта диафрагма позволяет делать потрясающие снимки с рук при слабом освещении без увеличения чувствительности ISO и риска повышения уровня шумов.

Где бы Вы ни оказались, водо- и пыленепроницаемая конструкция объектива позволит Вам уверенно продолжать съемку в самых неблагоприятных условиях.