Сверхширокоугольный полнокадровый объектив с моторизованным трансфокатором (Power Zoom) и постоянной диафрагмой F4 для удобства съемки видео, один из самых компактных и легких в своем классе. Множество специальных асферических и низкодисперсионных элементов в оптической схеме успешно корректирую различные аберрации оптики и обеспечивают превосходное качество изображения. Пара XD (eXtreme Dynamic) линейных шаговых моторов обеспечивают быструю и плавную фокусировку, которая успешно справляется даже со слежением за быстро передвигающимися объектами при частоте до 120 кадров/с, а также во время зуммирования.

Трансфокация может осуществляться как с помощью выделенного кольца объектива, так и с помощью ползунка W / T. Наличие моторизованного привода также позволяет осуществлять трансфокацию дистанционно, когда камера установлена на штативе, кране, роботизированном подвесе или любом другом креплении. Скорость трансфокации устанавливается через меню камеры, более того – вы можете назначить разную скорость для кольца фокусировки и для ползунка W / T. И трансфокация, и фокусировка происходят внутри корпуса, ничего не выезжает наружу, что особенно важно при использовании объектива с электронными стабилизаторами.

Кольцо фокусировки поддерживает функцию линейной ручной фокусировки (Linear Response), что обеспечивает большую отзывчивость в ситуациях, когда вы не хотите пользоваться автоматической фокусировкой (например, в условиях недостаточного освещения). «Дыхание» фокуса практически отсутствует: при изменении дистанции фокусировки поле зрения остается постоянным.

Кольцо диафрагмы может вращаться как с отсечками по ступеням, так и без них, плавно. Наконец, на объективе расположена программируемая кнопка, которая по умолчанию работает как блокировка автофокуса (Focus Hold), но может быть переназначена на другую функцию через меню камеры.

Объектив обладает защитой от пыли и влаги.