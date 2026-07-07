Sony FE 16-35mm f/2.8 GM - с.н. 1847192 (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00095293
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-07-07
Код товара:УТ-00095293
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-07-07
Объектив, системаSony E
Тип б/у товараОбъективы
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Минимальные следы эксплуатации.
S/n: 1847192
Комплектация: объектив, 2 крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Минимальные следы эксплуатации.
S/n: 1847192
Комплектация: объектив, 2 крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.