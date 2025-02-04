Объектив Sony FE 16-25mm f/2.8 G
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Характеристики
Описание
Компактный сверхширокоугольный объектив с высокой светосилой. Максимальная диафрагма f/2.8 позволяет творчески управлять глубиной резкости, при необходимости размывая фон. Как можно видеть из MTF графиков, объектив обладает отличной резкостью практически по всему полю изображения с небольшим смягчением контраста на самых границах кадра. Боке очень приятное для зум-объектива, отсутствует «нервозность», контуризация объектов, расфокусированные источники света приобретают приятную округлую форму (на 25 мм встречаются «кошачьих глазки», но они пропадают при небольшом диафрагмировании).
Оптическая схема достаточно сложная, 16 элементов в 13 группах, из них 7 специальных: 3 асферика, 3 низкодисперсионные (ED) линзы + 1 гибридный асферический низкодисперсионный элемент. Благодаря этому хроматические аберрации (каемка из ложных цветов по контуру объектов) находятся на довольно низком уровне, их можно заметить только в ситуациях с очень яркой контровой подсветкой. Как у большинства сверхширокоугольных объективов, имеется достаточно сильная бочкообразная дисторсия (которую по большей части можно исправить с помощью автоматической внутрикамерной коррекции).
Корпус объектива обладает продвинутой защитой от пыли и влаги: все стыки снабжены внутренними уплотнителями, а на байонетном креплении имеется резиновый воротничок. На корпусе также присутствует кнопка Focus Hold, которую можно переназначить на другую функцию через меню камеры. Кольцо диафрагмы может вращаться как с отсечками, так и плавно, бесступенчато – это может быть полезно для съемки видео. Автофокус работает очень быстро, точно и практически бесшумно.
Главным преимуществом данного объектива является сочетание компактных размеров с очень широким углом поля зрения и высокой светосилой: с одной стороны, объектив не вызывает усталости при съемке в течение всего дня, он отлично подходит для повседневной съемки, тревел-фотографии, съемки с использованием электронных стабилизаторов и так далее. Благодаря большому углу зрения он является интересным вариантом для съемки пейзажей, интерьеров и видео. Наконец, высокая постоянная светосила позволяет красиво размывать фон, а также помогает при съемке в условиях недостаточной освещенности.
Характеристики
- Байонет: Sony FE
- Фокусное расстояние: 16-25 мм
- Относительное отверстие: 1:2.8
- Минимальная диафрагма: 1:22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.18 м (АФ), 0.17 м (ручная фокусировка)
- Угол поля зрения: 107° - 82°
- Конструкция объектива: 16 элементов в 13 группах, из них 3 асферических, 3 низкодисперсионных (ED) и 1 асферический + низкодисперсионный
- Диаметр светофильтра: 67 мм
- Число лепестков диафрагмы: 11
- Вес: 409 г
- Размеры: 74.8 x 91.4 мм
- Дата анонса: апрель 2024 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда