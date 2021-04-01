Описание

Объектив Sony FE 14mm f/1.8 GM с байонетом E отличается непревзойденной разрешающей способностью, обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку, создаёт восхитительное боке и обладает многими другими потрясающими возможностями. Это компактный и светосильный широкоугольный объектив, который позволяет по-новому взглянуть на мир, особенно при съемке пейзажей, архитектуры, звездного неба и интерьеров.

Потрясающая разрешающая способность при компактной и легкой конструкции

Новый объектив FE 14 ММ F1.8 GM — компактный и легкий. Его размеры — 8,57 x 4 см, а вес — всего лишь 462,1 г. Передовые оптические технологии обеспечивают высокую разрешающую способность и превосходный контраст. Два усовершенствованных асферических элемента типа XA с высокой точностью обработки поверхности позволяют добиться отличной детализации по всему кадру, даже в углах, и при этом сделать объектив компактным и легким. Два элемента ED со сверхнизкой дисперсией и один элемент Super ED компенсируют хроматические аберрации и улучшают контраст на всех значениях диафрагмы.

Благодаря максимальной диафрагме F1.8 новый объектив позволяет делать качественные снимки с точечными источниками света, например, при съемке звездного неба или других сюжетов в условиях низкой освещенности, без необходимости использовать очень длинную выдержку. Фирменное покрытие Nano AR Coating II улучшает микроконтраст и детализацию благодаря уменьшению бликов и цветных пятен.

Объектив FE 14 ММ F1.8 GM обеспечивает красивый эффект «боке» на диафрагме F1.8 даже при фокусном расстоянии 14 мм. Минимальная дистанция фокусировки составляет 24,89 см. Поэтому объектив FE 14 ММ F1.8 GM отлично подходит для крупноплановой фото- и видеосъемки и позволяет получать красивое размытие участков кадров вне фокуса, которым славится серия Sony G Master. Асферические элементы типа XA, 9-лепестковая круглая диафрагма и эффективная компенсация аберраций позволяют художественно «размывать» фон без нежелательного эффекта «луковых колец».

Улучшенный и тихий автофокус

Два линейных мотора фокусировки типа XD обеспечивают точное наведение на резкость и удержание объекта в фокусе при съемке с малой глубиной резкости на диафрагме F1.8. Это позволяет профессионалам успешно решать свои творческие задачи даже в сложных условиях. Кроме того, новый объектив обеспечивает бесшумную автофокусировку с минимальной вибрацией и позволяет плавно настраивать фокусировку во время съемки видео.

Удобство управления и надежность для профессионалов

Кнопка блокировки фокуса, переключатель режимов фокусировки и кольцо ручной фокусировки делают съемку более удобной и комфортной. Кнопке блокировки фокуса можно назначить ряд функций в меню камеры. Фокусировочное кольцо с линейным откликом (Linear Response MF) чутко реагирует на вращение и позволяет точно фокусироваться вручную. Кольцо управления диафрагмой упрощает управление диафрагмой. Объектив FE 14 ММ F1.8 GM оснащен задним держателем фильтров, с помощью которого можно устанавливать фильтры в виде пластин: нейтрально-серые, цветокорректирующие, смягчающие и так далее.

Благодаря пылевлагозащищенной конструкции объектив можно использовать для съемки в неблагоприятных погодных условиях. Передняя линза имеет фтористое покрытие, отталкивающее воду, жир и другие загрязнения. Задняя линза имеет такое же покрытие, что помогает сохранить ее поверхность в чистоте при смене светофильтра. А встроенная лепестковая бленда эффективно защищает от бликов и цветных пятен.

Обозначения на оптической схеме

[1] Асферические элементы типа XA

[2] Асферический объектив

[3] Супернизкодисперсионное стекло

[4] Низкодисперсионное стекло

Обозначения на MTF графиках: