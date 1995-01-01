Первый сверхдлиннофокусный объектив серии Sony G Master (GM) для профессиональной съемки спорта, дикой природы и прочих сюжетов, требующих быстрой и цепкой автофокусировки, максимального разрешения и свободы от искажений. Привод Direct Drive Super Speed Motor (DDSSM) обеспечивает высокую скорость наведения на резкость в автоматическом режиме и прямое управление фокусировкой в ручном. Оптический стабилизатор изображения OSS, который может работать в паре со встроенным стабилизатором камеры. Объектив обладает профессиональной эргономикой: ограничитель автофокуса, кнопка удержания автофокуса, настройка силы сопротивления кольца трансфокатора, бленда со шторкой для быстрого доступа к светофильтру, а также защищен от влаги и пыли для использования в любую погоду.

Оптическая схема включает 2 элемента из низкодисперсного стекла (ED) и еще 1 элемент со сверхнизкой дисперсией (Super UD), что позволяет успешно подавлять хроматические аберрации и добиваться высокой детализации от центра изображения до самого края. Просветляющее покрытие Nano AR значительно усиливает контрастность изображения и подавляет появление бликов. Передний элемент дополнительно покрывается фтористым покрытием для защиты от грязи и легкого удаления отпечатков пальцев или следов от капель воды.

FE 100-400mm f/4.5–5.6 GM OSS совместим с телеконвертерами SEL14TC и SEL20TC, увеличивающими фокусное расстояние в 1.4 или 2 раза соответственно - вплоть до 800 мм. В зависимости от камеры, автоматическая фокусировка может быть доступна или недоступна.