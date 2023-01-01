Видеокамера Sony FDR-AX43A
Код товара : УТ-00062485
Артикул : # FDRA-X43A
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Характеристики
Фотосъёмка
Автоспуск
10 с
Баланс белого
Авто / Захват / На открытом воздухе / Внутри помещения
Одновременная съемка фото и видео
Есть
Цифровой зум
250x (суммарно с оптическим), цифровой зум Clear Image: 1.5х (4К), 2х (Full HD)
Размер фотоизображения
5440 х 3056 или 4080 х 3056 (интерполяция), 3840 х 2160, 2880 х 2160, 1920 х 1080, 640 х 480
Формат файла
JPEG
Цветовое пространство
sRGB
Съёмка видео
Битрейт
XAVS S 4K: Прибл. 100 или 60 Мбит/с, Full HD: 50 Мбит/с (XAVC S) или 28 / 24 / 17 / 9 Мбит/с (AVCHD), HD: Прибл. 5 Мбит/с
Видеосъемка
4K: 3840х2160 25 или 24 кадра/с, Full HD: 50, 25 или 24 кадра/с
Минимальная освещенность
4K стандартный: 9 лк (выдержка 1/50 с), режим Low Lux: 1.8 лк (1/25 с); режим Full HD: стандартный 6 лк (1/50 с), Low Lux 1.2 лк; ночная съемка: 0 лк
Формат записи звука
встроенный 5.1 зум-микрофон, XAVC S: MPEG-4 Linear PCM 2-кан. (48 кГц / 16 бит), AVCHD: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 5.1 Creator или Dolby Digital 2.0. стерео, Dolby Digital Stereo Creator, MP4: MPEG-4 AAC-LC стерео
Источники питания
Питание
NP-FV70, 1960 мАч, 13 Вт*ч, приблизительно 2.5 - 3 часа съемки, или сетевой адаптер (в комплекте)
Прочие особенности
Комплектация
адаптер переменного тока, аккумулятор NP-FV70, кабель USB micro, кабель HDMI micro, инструкция
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
авто (матричный или точечный), ручной (меню)
Фокусировка
Ручная фокусировка
есть (сенсорная панель)
Физические характеристики
Вес
510 г (только камера), 600 г (включая аккумулятор в комплекте)
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
55
Оптический зум
20x
Стабилизатор изображения
оптический, Balanced Optical SteadyShot
Объектив
Zeiss Vario-Sonnar T*, f 26.8 - 536 мм* / 2.0 - 3.8 (* в 35-мм эквиваленте, при соотношении 16:9))
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I), для записи 4К 100 Мбит/с требуется карта с классом скорости не ниже U3, для остальных режимов: не ниже class 10 / U1; а также Memory Stick PRO Duo
Матрица
Датчик изображения
1/2.5" Exmor R™ CMOS с тыловой подсветкой
Число эффективных пикселей, Мп
8.3
Подсветка
Внешняя подсветка
мульти-интерфейсный башмак (MI shoe) для аксессуаров Sony
Описание
Sony FDR-AX43A является второй ревизией модели FDR-AX43: потребительские качества остались точно такими же, изменения, вероятно, коснулись только отдельных внутренних элементов. Ниже мы приводим описание производителя для FDR-AX43.
Стабильность и производительность
С помощью камеры FDR-AX43 вы сможете легко делиться материалами и использовать функции профессионального производства: она оборудована системой стабилизации Balanced Optical SteadyShot, которая может конкурировать с ручными стабилизаторами изображения: дрожание камеры компенсирует не одна группа линз, а весь линзоблок целиком. Стабилизация Balanced Optical SteadyShot приблизительно в 13 раз эффективнее, чем другие оптические системы, что позволяет вести съемку без дрожания даже во время движения.
Великолепное качество и реалистичность формата 4K
Объектив и матрица последнего поколения усиливают детализацию изображений в 4K, а также обеспечивают увеличенную чувствительность при съемке видео в условиях низкой освещенности. Эта камера поддерживает запись с высокой скоростью потока в формате XAVC S, а значит, вам удастся запечатлеть даже динамичные и сложные сцены.
Объектив ZEISS с 20-кратным зумом и поддержкой 4K
Широкий угол объектива ZEISS Vario-Sonnar T* (26.8 мм в 35 мм эквиваленте) позволяет поместить в кадр больше. Поддержка оптического 20х зума и 30х / 40х зума Clear Image (без видимой потери качества) позволяет снимать разнообразные сцены со значительного расстояния.
CMOS-матрица Exmor R и процессор изображений BIONZ
CMOS-матрица Exmor R увеличивает четкость картинки, уменьшает уровень шума при недостаточном освещении а также позволяет расфокусировать фон, а процессор изображений BIONZ X обеспечивает большую естественность изображения и ускоренную обработку.
Быстрая и точная работа интеллектуальной системы автофокусировки
Алгоритм автофокусировки оптимизирует связь между объективом и матрицей, чтобы добиться сверхбыстрого срабатывания, а ультрасовременная система вычисления диапазона автофокусировки помогает обеспечить четкость даже движущихся объектов.
Больше звука, меньше помех
Три микрофонных капсюля улавливают четкий звук и снижают уровень шума, что позволяет записывать высококачественный сигнал с точным разносом стереоканалов.
Отличные селфи с любого ракурса
Создавайте материалы для видеоблогов, используя рукоятку и микрофон. С наклоняемым ЖК-экраном и рукояткой вы сможете легко снимать селфи с любого ракурса. Благодаря тому, что все настройки доступны на сенсорном экране, управлять процессом можно быстро и просто. Имеются разъемы для подключения наушников и микрофона, чтобы записывать звук надлежащего качества.
Длительное время записи на одном заряде
В камере AX43 используется аккумулятор высокой емкости NP-FV70A, благодаря которому можно вести запись в течение длительного времени: до 235 мин. Также доступны аккумуляторы еще большей емкости NP-FV100A и небольшие NP-FV50A, которые позволят снизить общий вес камеры.
Удаленное управление и обмен контентом в одно касание
Одним касанием подключите устройства Android с поддержкой NFC, чтобы управлять съемкой, а также просматривать и передавать изображения с помощью приложения Imaging Edge Mobile. Устройства на базе iOS и других ОС можно легко подключить вручную.
Highlight Movie Maker
Приложение Highlight Movie Maker упрощает редактирование видео, а благодаря двойной видеозаписи FDR-AX43 может одновременно снимать в 4K (3840 x 2160) или Full HD (1920 x 1080) + прокси HD (1280 x 720). Это позволяет иметь сразу две копии: одну — в оригинальном качестве, другую — меньшего размера для быстрой обработки и передачи. Создайте проект, загрузите прокси-версию, произведите монтаж, а затем просто примените сохраненные изменения на запись в 4К: быстрая обработка даже на не самых мощных компьютерах.
Высокая частота кадров для замедленной съемки
Поддержка высокой частоты кадров (до 100–120 кадров/с в Full HD) позволяет создавать замедленные видео, в которых каждое движение будет максимально детализировано.
Интервальная съемка в 4K видео
В режиме замедленной съемки одна сцена снимается отдельными кадрами в течение продолжительного времени. Снимки делаются с определенными интервалами. Полученный 4K-материал в высоком разрешении можно скомбинировать на ПК в цельный фильм или просматривать на камере на разных скоростях.
Инфракрасная ночная съемка
FDR-AX43 поддерживает монохромный инфракрасный режим NightShot, который позволит снимать даже в полной темноте. Добавьте лампу ИК подсветки Sony HVL-LEIR1 (или другой аналог), чтобы снимать в темноте, не ослепляя ярким светом.