Sony FDR-AX43A является второй ревизией модели FDR-AX43: потребительские качества остались точно такими же, изменения, вероятно, коснулись только отдельных внутренних элементов. Ниже мы приводим описание производителя для FDR-AX43.

Стабильность и производительность

С помощью камеры FDR-AX43 вы сможете легко делиться материалами и использовать функции профессионального производства: она оборудована системой стабилизации Balanced Optical SteadyShot, которая может конкурировать с ручными стабилизаторами изображения: дрожание камеры компенсирует не одна группа линз, а весь линзоблок целиком. Стабилизация Balanced Optical SteadyShot приблизительно в 13 раз эффективнее, чем другие оптические системы, что позволяет вести съемку без дрожания даже во время движения.

Великолепное качество и реалистичность формата 4K

Объектив и матрица последнего поколения усиливают детализацию изображений в 4K, а также обеспечивают увеличенную чувствительность при съемке видео в условиях низкой освещенности. Эта камера поддерживает запись с высокой скоростью потока в формате XAVC S, а значит, вам удастся запечатлеть даже динамичные и сложные сцены.

Объектив ZEISS с 20-кратным зумом и поддержкой 4K

Широкий угол объектива ZEISS Vario-Sonnar T* (26.8 мм в 35 мм эквиваленте) позволяет поместить в кадр больше. Поддержка оптического 20х зума и 30х / 40х зума Clear Image (без видимой потери качества) позволяет снимать разнообразные сцены со значительного расстояния.

CMOS-матрица Exmor R и процессор изображений BIONZ

CMOS-матрица Exmor R увеличивает четкость картинки, уменьшает уровень шума при недостаточном освещении а также позволяет расфокусировать фон, а процессор изображений BIONZ X обеспечивает большую естественность изображения и ускоренную обработку.

Быстрая и точная работа интеллектуальной системы автофокусировки

Алгоритм автофокусировки оптимизирует связь между объективом и матрицей, чтобы добиться сверхбыстрого срабатывания, а ультрасовременная система вычисления диапазона автофокусировки помогает обеспечить четкость даже движущихся объектов.

Больше звука, меньше помех

Три микрофонных капсюля улавливают четкий звук и снижают уровень шума, что позволяет записывать высококачественный сигнал с точным разносом стереоканалов.

Отличные селфи с любого ракурса

Создавайте материалы для видеоблогов, используя рукоятку и микрофон. С наклоняемым ЖК-экраном и рукояткой вы сможете легко снимать селфи с любого ракурса. Благодаря тому, что все настройки доступны на сенсорном экране, управлять процессом можно быстро и просто. Имеются разъемы для подключения наушников и микрофона, чтобы записывать звук надлежащего качества.

Длительное время записи на одном заряде

В камере AX43 используется аккумулятор высокой емкости NP-FV70A, благодаря которому можно вести запись в течение длительного времени: до 235 мин. Также доступны аккумуляторы еще большей емкости NP-FV100A и небольшие NP-FV50A, которые позволят снизить общий вес камеры.

Удаленное управление и обмен контентом в одно касание

Одним касанием подключите устройства Android с поддержкой NFC, чтобы управлять съемкой, а также просматривать и передавать изображения с помощью приложения Imaging Edge Mobile. Устройства на базе iOS и других ОС можно легко подключить вручную.

Highlight Movie Maker

Приложение Highlight Movie Maker упрощает редактирование видео, а благодаря двойной видеозаписи FDR-AX43 может одновременно снимать в 4K (3840 x 2160) или Full HD (1920 x 1080) + прокси HD (1280 x 720). Это позволяет иметь сразу две копии: одну — в оригинальном качестве, другую — меньшего размера для быстрой обработки и передачи. Создайте проект, загрузите прокси-версию, произведите монтаж, а затем просто примените сохраненные изменения на запись в 4К: быстрая обработка даже на не самых мощных компьютерах.

Высокая частота кадров для замедленной съемки

Поддержка высокой частоты кадров (до 100–120 кадров/с в Full HD) позволяет создавать замедленные видео, в которых каждое движение будет максимально детализировано.

Интервальная съемка в 4K видео

В режиме замедленной съемки одна сцена снимается отдельными кадрами в течение продолжительного времени. Снимки делаются с определенными интервалами. Полученный 4K-материал в высоком разрешении можно скомбинировать на ПК в цельный фильм или просматривать на камере на разных скоростях.