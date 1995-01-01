Описание

ECM-M1 – это уже третий микрофон Sony с цифровым аудиоинтерфейсом. Первым был ECM-B1M (2019 год), затем компания выпустила более компактную версию ECM-B10, а ECM-M1 – это первый накамерный микрофон с выбором из 8 режимов направленности:

кардиоидная

суперкардиоидная вперед

суперкардиоидная назад

ультра-направленный

X/Y стерео

«восьмерка» (вперед / назад) моно

«восьмерка» (вперед / назад) стерео

всенаправленный

В верхней части микрофона располагается 4 капсюля, сигнал с которых оцифровывается и сводится c помощью встроенного процессора. Процессор, таким образом, получает полную звуковую картину окружения и с помощью интеллектуальных алгоритмов формирует направленный звуковой подбор или два раздельных стереоканала, в зависимости от выбранного режима.

Для переключения режимов на корпусе расположен удобный, интуитивно понятный диск. Рядом с ним находится диск поменьше для ручного управления уровнем усиления сигнала. Вы можете использовать и автоматическое управление громкостью звука – переключатель Auto / Manual находится рядом.

Помимо цифровой регулировки направленности, ECM-M1 также может применять высокочастотный фильтр (Low Cut), который устраняет низкий гул от кондиционеров, компьютеров, другой офисной техники, автомобильного трафика и так далее. Режим Noise Cut работает как более агрессивное цифровое шумоподавление – его можно использовать при ведении прямых трансляций из многолюдных, шумных пространств. В комплекте с микрофоном идет ветровой экран из искусственного меха, который успешно устраняет гул, свист и завывания ветра, всегда используйте его при съемке на улице.

Рядом с переключателем режима шумоподавления располагается аттенюатор 0 / -10 / -20 дБ, который позволяет избежать перегрузок микрофона при очень громких окружающих звуках. Внутри корпуса предусмотрено антишоковое крепление, которое предотвращает попадание на запись шумов, идущих со стороны камеры: отсеиваются стуки, щелчки кнопок и так далее.

Благодаря использованию собственных предусилителей и внутренней цифровой обработке сигнала микрофон ECM-M1 обеспечивает более высокое качество звука, чем вы могли бы получить при использовании предусилителей вашей фото- или видеокамеры Sony (48 кГц, 16 или 24 бита). Беспроводное подключение также очень удобно при съемке на различных локациях: просто установите микрофон в MI башмак вашей камеры Sony, он включится автоматически и будет работать вплоть до выключения камеры – его невозможно случайно выключить. Микрофон обладает тем же уровнем защиты от пыли и влаги, что и профессиональные камеры Sony Alpha / FX, поэтому может использоваться в достаточно жестких погодных условиях.

Безопасные каналы: при использовании микрофона ECM-M1 с камерами Sony, поддерживающими цифровой аудиоинтерфейс, вы можете использовать каналы 3 и 4 для подстраховки на случай появления артефактов на основных каналах (1 и 2). Канал 3 работает как простой всенаправленный моно-микрофон, канал 4 также работает с круговой направленностью, но с дополнительно пониженной чувствительностью -20 дБ.

Совместимость: ECM-M1 совместим только с камерами Sony, оснащенными башмаком типа MI. С моделями, анонсированными в 2019 году и позже, он может работать в режиме цифрового аудиоинтерфейса, что позволяет существенно снизить уровень собственного шума, а также использовать 2 безопасных канала (3 и 4). С более старыми моделями камер он работает в аналоговом двухканальном режиме.

Микрофон ECM-M1 может успешно использоваться в репортажной съемке, сборе новостей, записи звуков окружающей среды, съемке документального кино, интервью и так далее. Благодаря компактному корпусу и переключаемой направленности он особенно актуален для ситуаций, когда вы не можете взять с собой большой набор техники.

Подробную информацию о совместимых камерах Sony можно получить на сайте производителя:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=gb&lang=ru&mdl=ECM-M1&id=hg_acc