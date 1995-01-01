Микрофон Sony ECM-G1, направленный, моно, 3.5 мм / MI Shoe
Код товара : УТ-00073453
Артикул : ECMG1
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Описание
Очень компактный узконаправленный микрофон Sony ECM-G1 будет отличным инструментом для записи видеоблогов, семейных видео, коротких видео для соцсетей и тому подобной съемки. Благодаря суперкардиоидной направленности он эффективно подавляет посторонние шумы, концентрируясь на том, что происходит непосредственно перед камерой. Капсюль с большой диафрагмой (14.6 мм) обеспечивает высокое качество звукового подбора. Микрофон очень прост и удобен в работе: установите его на камеру и начинайте запись, больше ничего не требуется, он включается автоматически. Уровень звука можно отрегулировать через меню камеры.
Камеры Sony с горячим башмаком типа MI (Multi Interface) Shoe могут использовать этот микрофон без проводов, для использования с другими камерами предусмотрен аналоговый выход 3.5 мм (микрофонный кабель идет в комплекте). Обратите внимание, что камера должна обладать функцией питания внешнего микрофона (plug-in power).
Корпус микрофона выполнен с интегрированным антишоковым подвесом, который гасит щелчки, стуки, идущие от корпуса камеры. Микрофон также обладает встроенной поролоновой ветрозащитой (располагается под решеткой), а для записи на улице в комплекте предусмотрен ветровой экран из искусственного меха.