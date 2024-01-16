Sony ECM-B1M – первый цифровой микрофон типа «пушка» для камер Sony с интерфейсом MI. Ключевыми особенностями является цифровая обработка сигнала (фильтр шума), изменяемая направленность и компактные размеры. Технологии шумоподавления, не первый год испытываемые в создании наушников и другой аудиотехники, позволяют эффективнее подавлять шум (по сравнению с традиционным низкочастотным фильтром), что особенно актуально для ситуаций, когда на глубокую обработку звука нет времени. Цифровая передача сигнала доступна только с определенными камерами (Sony A7R IV, A7S III, A9 II). Другие камеры Sony с башмаком MI используются в режиме аналоговой передачи сигнала.

3 режима направленности: суперкардиоидный, кардиоидный и всенаправленный. Позволяют выбрать наиболее подходящий для звукового окружения вариант. Звук записывается в моно, как и у большинства других «пушек».

Удобное управление: все параметры записи находятся перед глазами, на задней панели.

Переключатель «цифровой / аналоговый» – тип сигнала.

Переключатель направленности

Фильтр шума: цифровой (NC), низкочастотный (LC), выключен

Аттенюатор (уменьшение громкости): 0, -10 дБ, -20 дБ. Используется для записи звука в очень громких условиях

Уровень звука: ручной или авто

Диск установки уровня звука

Компактные размеры: микрофон идеально сочетается с беззеркальными камерами Sony. Питание осуществляется от камеры, отсутствуют лишние провода. Конструкцией предусмотрены виброгасящие элементы, устраняющие шумы, идущие от корпуса камеры. Меховой ветрозащитный экран идет в комплекте поставки.