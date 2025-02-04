Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS

  • E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS (APS-C)
  • E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS (APS-C)
  • E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS (APS-C)
  • E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS (APS-C)
  • E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS (APS-C)
  • E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS (APS-C)
  • E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS (APS-C)
  • E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS (APS-C)
  • E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS (APS-C)
  • E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS (APS-C)
  • E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS (APS-C)
Код товара:УТ-00069936
Артикул:# SEL70350G.SYX

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный длиннофокусный объектив, созданный специально для беззеркальных камер Sony формата APS-C. Объектив легкий (всего 625 г), но при этом отличается высоким разрешением, быстрой и точной фокусировкой и приятным мягким рисунком (боке). Объектив оснащен оптическим стабилизатором OSS, который может работать вместе с матричным стабилизатором в камере (при наличии). Благодаря пыле- и влагозащищенной конструкции этот портативный объектив можно использовать в сложных погодных условиях. Хорошо подходит для фотографов–энтузиастов, любителей съемки дикой природы (птиц, животных), для путешествий, а также для всех прочих сюжетов, для которых необходимо соблюдение большой дистанции между фотографом и объектом съемки.