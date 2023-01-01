Объектив Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS (APS-C)
Код товара : УТ-00069936
Артикул : # SEL70350G.SYX
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Описание
Компактный длиннофокусный объектив, созданный специально для беззеркальных камер Sony формата APS-C. Объектив легкий (всего 625 г), но при этом отличается высоким разрешением, быстрой и точной фокусировкой и приятным мягким рисунком (боке). Объектив оснащен оптическим стабилизатором OSS, который может работать вместе с матричным стабилизатором в камере (при наличии). Благодаря пыле- и влагозащищенной конструкции этот портативный объектив можно использовать в сложных погодных условиях. Хорошо подходит для фотографов–энтузиастов, любителей съемки дикой природы (птиц, животных), для путешествий, а также для всех прочих сюжетов, для которых необходимо соблюдение большой дистанции между фотографом и объектом съемки.