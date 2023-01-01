Объектив Sony E 20mm f/2.8 (SEL-20F28)
Код товара : УТ-00067430
Артикул : @ SEL20F28.AE
29 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
49
Минимальная диафрагма
1/16
Минимальная дистанция фокусировки
0.2 м
Угол поля зрения
70°
Конструкция объектива
6 элементов в 6 группах
Физические характеристики
Вес
69 г
Размеры товара
62.6 x 20.4 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH113
Описание
SONY E 20/2.8 (SEL-20F28) - сверхкомпактный объектив-"блинчик". Не занимает много места, делает вашу камеру NEX по-настоящему карманной. Фокусное расстояние составляет 30 мм в пленочном эквиваленте. Широкий угол поля зрения (70°) позволяет вместить в кадр все необходимые детали. Объектив обладает достаточно высокой светосилой для вечерней съемки с естественным освещением. Корпус выполнен из алюминия.