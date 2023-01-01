SONY E 20/2.8 (SEL-20F28) - сверхкомпактный объектив-"блинчик". Не занимает много места, делает вашу камеру NEX по-настоящему карманной. Фокусное расстояние составляет 30 мм в пленочном эквиваленте. Широкий угол поля зрения (70°) позволяет вместить в кадр все необходимые детали. Объектив обладает достаточно высокой светосилой для вечерней съемки с естественным освещением. Корпус выполнен из алюминия.