Sony 18-105mm f/4 G OSS PZ E (SEL-P18105G) - универсальный зум-объектив, превосходно подходящий в качестве штатного. Охватывая широкий диапазон фокусных расстояний, он может использоваться для съемки большинства сюжетов - от паноарма и пейзажей до портретов. Плавное управление трансфокацией с помощью рычажка на корпусе (PZ, Power Zoom) и встроенный оптический стабилизатор изображения делают его особенно актуальным для съемки видео. Объектив предназначен для камер Sony с матрицей APS-C, с полнокадровыми моделями он может использоваться только в кроп-режиме, в противном случае неизбежно очень сильное виньетирование.

Описание производителя:

Качество объективов серии G на любом фокусном расстоянии - два элемента из сверхнизкодисперсионного стекла и три асферических элемента внутри линзы позволят устранить помутнение и искажения, обеспечивая точную передачу всех деталей и цвета.

Стабильное изображение - встроенный оптический стабилизатор Optical SteadyShot снижает дрожание камеры при ручной съёмке и повышает ее эффективность в условиях слабого освещения.

Устраняет двоение изображения и блики - все оптические поверхности обработаны антибликовым покрытием Nano AR (anti-reflective), поэтому изображения получаются чистыми и четкими с минимальными ореолами или бликами.

Снимки без шумов даже при слабом освещении - постоянное максимальное значение диафрагмы F4 позволяет использовать длительную выдержку избегая ненужного повышения чувствительности ISO.

Фокусировка при съемке динамичных сюжетов - высокоэффективная автофокусировка позволяет легко фотографировать динамичные сюжеты - от летящих птиц до спортсменов, стартующих на беговой дорожке.

Наслаждайтесь легким и бесшумным мощным зумом - зум с электроприводом работает плавно и бесшумно и идеально подходит для съемок дикой природы и фильмов.

Добейтесь эффекта замедленного увеличения при создании фильмов - снимайте документальные и художественные фильмы на новом уровне — с плавными и четкими крупными планами — благодаря мощному и мягкому зуму.

Два способа стать ближе к объекту съемки - используйте функцию зума с помощью встроенных кнопок или рычажка на боковой части объектива, чтобы разнообразить съемку и ускорить видеозапись с фиксированного штатива.

Ведите съемку с большого расстояния - даже мельчайшие детали становятся ясными и четкими благодаря зум-объективу (18–105 мм) с 6-кратным увеличением.

Творческий контроль - удобное фокусировочное кольцо позволяет вручную доводить Ваши фотографии до совершенства, а благодаря трем фокусировочным кнопкам можно экспериментировать с глубиной резкости.