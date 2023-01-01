Описание

Светосильный широкоугольный объектив для камер формата APS-C. Объектив относится к профессиональной линейке G: он отличается и качеством изображения, и возможностями ручного управления. Sony E 15mm f/1.4 G отличается исключительно приятным, мягким размытием фона, высокой резкостью, практически полным отсутствием хроматических аберраций. При закрытии диафрагмы 7-лепестковая диафрагма обеспечивает красивые, четко очерченные 14-лучевые звездочки от ярких источников света в кадре. Кольцо управления диафрагмой может вращаться как с отсечками по 1/3 ступени, так и плавно: отличное решение и для фото-, и для видеосъемки.

Автоматическая фокусировка осуществляется с помощью двух линейных шаговых моторов, которые позволяют удерживать даже быстро или беспорядочно передвигающиеся объекты. В режиме ручной фокусировки поддерживается функция линейного отклика: поворот кольца на определенный сектор всегда приводит к переводу фокуса на одну и ту же дистанцию, независимо от того, быстро или медленно происходит вращение. При фокусировке перемещаются внутренние группы линз, передняя линза всегда остается на своем месте. «Дыхание фокуса» сведено к минимуму: при переведении фокуса с одной дистанции на другую границы кадра почти не изменяются. У новейших камер Sony также можно воспользоваться дополнительной электронной коррекцией «дыхания фокуса». Многослойное просветляющее покрытие защищает от появления бликов и ореолов при съемке с контровым или боковым светом, в комплекте так же есть бленда.

Объектив обладает защитой от пыли и влаги: для этого все стыки, кнопки и переключатели на корпусе снабжены внутренними уплотнителями, а байонетное крепление – резиновым «воротничком». Компактный и легкий, Sony E 15mm f/1.4 G отлично подходит для пейзажной и интерьерной съемки, репортажа и стрит-фотографии, а также для съемки видео.