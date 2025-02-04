Компактный сверхширокоугольный объектив с моторизированным приводом трансфокации (Power Zoom) для камер Sony формата APS-C. Ползунок W / T позволяет осуществлять плавный «наезд» или «отъезд» камеры, а также выполнять такие приемы как «транстрав» (dolly zoom). Мотор также позволяет изменять фокусные расстояния, когда камера находится на штативе или ином креплении: с помощью рукоятки GP-VPT2BT, пульта управления RMT-P1BT или мобильного приложения Imaging Edge Mobile. И фокусировка, и трансфокация внутренние, передняя группа линз всегда остается на своем месте.

3 обычных асферических элемента позволяют исправить астигматизм и кривизну поля, что обеспечивает превосходную резкость от края до края. Асферический ED элемент со сверхнизким коэффициентом дисперсии корректирует хроматические аберрации. Также отметим очень низкий уровень дисторсии: все прямые линии отображаются прямо, без искривления геометрии. Объектив обладает очень мягким размытием фона. Эффект дыхания фокуса (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки) также минимизирован. Он может быть полностью устранен с помощью дополнительной цифровой коррекции – такая функция доступна у новых камер Sony.

Фокусировка осуществляется с помощью пары линейных шаговых моторов – быстро и бесшумно. Минимальная дистанция фокусировки 0.13 м (от фокальной плоскости) означает, что объектив в состоянии снимать объекты, располагающиеся всего в нескольких сантиметрах от передней линзы.

Корпус объектива защищен от проникновения пыли и влаги, резиновый воротничок закрывает байонетное крепление.

Объектив очень компактный и легкий, что облегчает съемку в стиле селфи (с вытянутой руки), а также съемку с использованием электронных стабилизаторов. Sony E 10-20mm f/4 PZ G отлично подходит как для фотографии (пейзажи, интерьеры, тревел- и стрит-фотография), так и для видеосъемки.