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Адаптер питания Sony DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100

  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
  • DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
Код товара:УТ-00096847
Артикул:@ DC-C2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер питания Sony DC-C2 обеспечивает непрерывное питание совместимых камер через USB Type-C PD, что позволяет выполнять длительную фотосъемку и видеосъемку. Адаптер оснащен встроенным кабелем 1,6 метра и переходником типа NP-SA100. Требуется отдельно доступный источник питания, совместимый с USB PD, который может обеспечивать мощность 65 Вт или выше, с кабелем USB-C, который может поддерживать ток 5 A или выше.

Характеристики:
  • Совместимость: камеры использующие аккумулятор NP-SA100
  • Порт зарядки: USB Type-C
  • Длина кабеля 1,6 м
  • Размеры: 52 x 70 x 32 мм
  • Вес: 184,3 г