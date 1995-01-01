Адаптер питания Sony DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100
Код товара:УТ-00096847
Артикул:@ DC-C2
Товар не найден
Описание
Адаптер питания Sony DC-C2 обеспечивает непрерывное питание совместимых камер через USB Type-C PD, что позволяет выполнять длительную фотосъемку и видеосъемку. Адаптер оснащен встроенным кабелем 1,6 метра и переходником типа NP-SA100. Требуется отдельно доступный источник питания, совместимый с USB PD, который может обеспечивать мощность 65 Вт или выше, с кабелем USB-C, который может поддерживать ток 5 A или выше.
Характеристики:
- Совместимость: камеры использующие аккумулятор NP-SA100
- Порт зарядки: USB Type-C
- Длина кабеля 1,6 м
- Размеры: 52 x 70 x 32 мм
- Вес: 184,3 г