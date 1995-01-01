Адаптер питания Sony DC-C2 для камер с аккумулятором NP-SA100

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Код товара: УТ-00096847 Артикул: @ DC-C2 Код товара: УТ-00096847 Артикул: @ DC-C2 Адаптер питания Sony DC-C2 обеспечивает непрерывное питание совместимых камер через USB Type-C PD, что позволяет выполнять длительную фотосъемку и видеосъемку. Адаптер оснащен встроенным кабелем 1,6 метра и переходником типа NP-SA100. Требуется отдельно доступный источник питания, совместимый с USB PD, который может обеспечивать мощность 65 Вт или выше, с кабелем USB-C, который может поддерживать ток 5 A или выше. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания Sony DC-C2 обеспечивает непрерывное питание совместимых камер через USB Type-C PD, что позволяет выполнять длительную фотосъемку и видеосъемку. Адаптер оснащен встроенным кабелем 1,6 метра и переходником типа NP-SA100. Требуется отдельно доступный источник питания, совместимый с USB PD, который может обеспечивать мощность 65 Вт или выше, с кабелем USB-C, который может поддерживать ток 5 A или выше. Характеристики: Совместимость : камеры использующие аккумулятор NP-SA100

камеры использующие аккумулятор NP-SA100 Порт зарядки: USB Type-C

Длина кабеля 1,6 м

Размеры : 52 x 70 x 32 мм

52 x 70 x 32 мм Вес: 184,3 г Видео Наш обзор

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