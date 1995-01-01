Оригинальное зарядное устройство Sony BC-ZD1 позволяет заряжать одновременно 2 батареи NP-FZ100. Полная зарядка осуществляется приблизительно за 2.5 часа. Устройство работает с питанием от порта USB Type C, что достаточно удобно в дороге – к примеру, можно использовать универсальные USB аккумуляторы. Для быстрой зарядки двух батарей требуется источник питания, поддерживающий быструю зарядку по протоколу USB PD, не ниже 30 Вт (15В 2А), для зарядки одной батареи достаточно тока 18 Вт (9В 2А). Зарядка 2 батарей таким током также возможна, но займет больше времени. Светодиодные индикаторы показывают ход заряда, а также сигнализируют о возможных ошибках.

Устройство обладает всеми необходимыми защитами, включая защиту от перегрева: если батареи начнут перегреваться, зарядка будет автоматически приостановлена и возобновится только после достаточного охлаждения. Рекомендованная температура воздуха для зарядки составляет от 10° до 30° С.

Характеристики

Входной ток: 15В 2А (зарядка 2 батарей), 9В 2А (зарядка 1 батареи)

Выходной ток: 8.4В 1.6А

Рабочая температура: 0 ~ 40° C

Температура хранения: -20° ~ 55° С

Размеры: 84.5 х 70 х 29.2 мм

Вес: 149 г

Комплектация: зарядное устройство, документация

Обратите внимание: сетевой адаптер, USB кабель, аккумуляторы – не входят в комплект!