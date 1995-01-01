Зарядное устройство Sony BC-TRX для аккумулятора NP-BX1/BN1/BN/FG1/BG1/FD1/BD1/FT1

0 0 отзывов Код товара : 00000059937 Артикул : BCTRX.RU3



Все характеристики Быстрая зарядка аккумулятора камеры Cyber-shot™ - Вы не упустите ни одного хорошего кадра: быстрее, чем подзарядка в камере. Питание для всей линейки аккумуляторов Cyber-shot™ - Зарядное устройство подходит к 7 типам батарей, в том числе NP-BX1, NP-BN1, NP-BN, NP-FG1/BG1, NP-FD1/BD1/FT1, NP-FR1 и NP-BK1. Задать вопрос 6 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес 105 г Вес (брутто), г 0.300

Описание Быстрая зарядка аккумулятора камеры Cyber-shot™ - Вы не упустите ни одного хорошего кадра: быстрее, чем подзарядка в камере.

Питание для всей линейки аккумуляторов Cyber-shot™ - Зарядное устройство подходит к 7 типам батарей, в том числе NP-BX1, NP-BN1, NP-BN, NP-FG1/BG1, NP-FD1/BD1/FT1, NP-FR1 и NP-BK1.

Больше возможностей для зарядки разных устройств - Заряжайте видеокамеру Handycam® и компактные фотокамеры (NEX), воспользовавшись функцией зарядки через USB или кабель micro USB (в комплекте).

Индикатор для контроля заряда аккумулятора - Отслеживайте показатель уровня заряда в процентах, чтобы правильно рассчитать оставшееся время зарядки.

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