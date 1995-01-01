Зарядное устройство Sony BC-TRX для аккумулятора NP-BX1/BN1/BN/FG1/BG1/FD1/BD1/FT1
Код товара : 00000059937
Артикул : BCTRX.RU3
6 490 ₽
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
105 г
Вес (брутто), г
0.300
Описание
- Быстрая зарядка аккумулятора камеры Cyber-shot™ - Вы не упустите ни одного хорошего кадра: быстрее, чем подзарядка в камере.
- Питание для всей линейки аккумуляторов Cyber-shot™ - Зарядное устройство подходит к 7 типам батарей, в том числе NP-BX1, NP-BN1, NP-BN, NP-FG1/BG1, NP-FD1/BD1/FT1, NP-FR1 и NP-BK1.
- Больше возможностей для зарядки разных устройств - Заряжайте видеокамеру Handycam® и компактные фотокамеры (NEX), воспользовавшись функцией зарядки через USB или кабель micro USB (в комплекте).
- Индикатор для контроля заряда аккумулятора - Отслеживайте показатель уровня заряда в процентах, чтобы правильно рассчитать оставшееся время зарядки.
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