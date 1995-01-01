Оригинальное зарядное устройство для аккумуляторов NP-SA100. Зарядка осуществляется через USB-C порт, вам потребуется сетевой адаптер на 45 Вт (15В 3А) и USB кабель, поддерживающий ток 3А. Полная зарядка 2 батарей занимает 115 минут, то есть приблизительно 2 часа, зарядка 1 батареи: 85 минут с 0 до 100% и 55 минут до 80%, если вы торопитесь. Ход зарядки отображается с помощью светодиодов: менее 50%, 50-80%, 80-100% и 100% (все индикаторы горят постоянным светом). Допускается использование менее мощных источников тока (USB PD от 18 Вт и выше), но в этом случае процесс зарядки займет больше времени.

Работа от USB позволяет использовать устройство в дороге: к примеру, от универсальных внешних аккумуляторов (пауэрбанков).

Кнопка Battery Health дает возможность узнать здоровье аккумуляторов: от отличного (горят 3 светодиода) до плохого (1 светодиод).

Характеристики

Вход питания: USB Type C

Входной ток: 15В 3А (макс.)

Ток зарядки: 8.9В 2.7А – 1 аккумулятор 8.9В 1.9А – 2 аккумулятора

Рабочая температура: 0° ~ 40° С

Температура хранения: -20° ~ 55° С

Размеры: 84.5 х 36 х 67 мм

Вес: 130 г

Комплектация: зарядное устройство, документация

Примечания

Данные по времени зарядки указаны для температуры 25°.

Если индикатор STATUS мигает быстро: несовместимый источник тока / USB кабель или испорченная батарея

Если индикатор STATUS мигает медленно: зарядка приостановлена из-за перегрева, автоматически возобновится после охлаждения

Совместимые камеры: