Для новаторов в фото- и видеосъемке. Благодаря экстремальной производительности полнокадровой матрицы, в том числе высокой чувствительности (расширенный диапазон ISO до 409 600 единиц), динамическому диапазону в 15 ступеней, формату съемки 4K 120p, быстрой и надежной автофокусировке и сверхэффективной стабилизации изображений камера α7S III в очередной раз подняла планку качества.