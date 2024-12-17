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Беззеркальный фотоаппарат Sony a7S III Body (ILCE-7SM3)

  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
  • a7S III Body (ILCE-7SM3).
Код товара:УТ-00065827
Артикул:@ ILCE7SM3B.CEC

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • 12,1-мегапиксельный полнокадровый датчик изображения Exmor R CMOS для съемки при слабом освещении и значительного уменьшения эффекта желе
  • Новый процессор обработки изображения BIONZ XR ™ до 8 раз более производительный по сравнению с предыдущими моделями
  • ISO 80 – 102 400 c расширяемым диапазоном от 40 до 409600 единиц
  • Запись видео в формате 4K 120p, 10-битная глубина цвета 4:2:2 при записи 4К 60р на карту памяти, All-Intra видео, формат XAVC HS с кодеком H.265
  • Нет 30-минутного ограничения времени записи
  • Отсутствие перегрева: непрерывная запись видео в формате 4K 60p 10-бит 4:2:2 в течение часа и более, пока не закончится заряд аккумуляторной батареи
  • Динамический диапазон более 15 ступеней для съемки видео
  • Запись 16-битных RAW видеоданных на внешнее устройство в формате 4K 60p через HDMI
  • Быстрая гибридная система автофокусировки с 759 фазовыми датчиками автофокуса, охватывающими 92% датчика изображения
  • Улучшенная автофокусировка по глазам в режиме реального времени в режиме видео и фото
  • 5-осевая оптическая стабилизация изображения в корпусе камеры дополнена новым активным режимом (Active mode)
  • Камера оснащена большим OLED-видоискателем с самым высоким разрешением - 9,44 миллиона точек
  • Наклонно-поворотный ЖК-монитор повышает гибкость съемки
  • Полностью переработанная система меню с поддержкой сенсорной навигации
  • Фотосъемка со скоростью до 10 кадров в секунду для более чем 1000 последовательных несжатых изображений RAW
  • Два комбинированных слота для карт памяти, каждый принимает SD UHS-II или CFexpress Type A