Экспокоррекция +/-5.0 EV (с шагом 1/3 EV, 1/2 EV на выбор), при использовании диска экспокоррекции: +/- 3 EV

Приоритет диафрагмы есть

Замер экспозиции TTL замер по 1200 зонам: мультисегментный, центровзвешенный, точечный, точечный по стандартному/крупному участку, усредненный для всего экрана, по самой яркой области

Брекетинг экспозиции 3, 5, 9 кадров на выбор

Ручная экспозиция есть

Выдержка 1/8000 - 30 с, длительная от руки