​Sony Alpha a7R VI – камера с самым высоким разрешением среди моделей Sony (на момент выхода в 2026 году). Вторым ключевым преимуществом является многослойная (stacked) архитектура матрицы, повысившая скорость считывания более чем в 5 раз. Поэтому теперь вы можете всеми преимуществами электронного затвора (полная тишина, отсутствие вибраций при срабатывании, высокая скорость серийной съемки), не опасаясь получить артефакты изображения (эффект желе, rolling shutter).

Другие особенности:

Новый процессор поколения BIONZ XR2 с интегрированным ИИ вычислением

Серийная съемка 30 кадров/с без затемнения экрана

Режим Pre-Capture: сохранение до 1 с серийной съемки до полного нажатия на спуск (включая RAW)

Улучшенное слежение автофокуса: лучше удерживает выбранного человека в группе или на большой дистанции

Существенно улучшено распознавание животных (включая птиц)

Яркость видоискателя увеличена прибл. в 3 раза, глубина цвета 10 бит, поддержка гаммы DCI-P3 – естественная цветопередача

Минимизированный шум в тенях, динамический диапазон до 16 ступеней (режим фото, мех. затвор)

8К видео со скоростью до 30 кадров/с (кроп-фактор 1.2х)

4К видео со скоростью до 120 кадров/с (без обрезки или с кроп-фактором 1.1х)

Режим Dual Gain для записи видео с широким динамическим диапазоном (только в 4K 30 / 25 / 24p)

Выделенный оптический сенсор (видимый спектр + ИК) для максимально точного баланса белого

Усовершенствованный стабилизатор изображения: до 8.5 ступеней в центре и до 7 ступеней на периферии кадра

Новый легкий формат Compressed (HQ) Raw для высокоскоростной съемки с высоким качеством

Внутренняя ИИ обработка RAW файлов: увеличение разрешения в 4 раза или улучшенное подавление шумов

Новый аккумулятор повышенной емкости NP-SA100, зарядное устройство BC-SAD1 на 2 батареи в комплекте

Новая рукоятка камеры: более комфортный захват

Подсветка большей части кнопок на задней панели для удобства съемки в полной темноте

2 USB-C порта: одновременная зарядка и передача данных (PC Remote)

В целом, ​Sony a7R VI нужно рассматривать именно как эволюционное развитие линейки a7R, камер с высоким разрешением. Stacked архитектура действительно значительно ускорила считывание, поэтому теперь камера куда лучше подходит для съемки движения: например, фотографирования птиц и других представителей дикой природы. Электронный затвор не имеет ограничения по ресурсу, что делает камеру интересной для активного коммерческого применения: можно снимать много и очень много. При этом надо заметить, что хотя электронный затвор стал в несколько раз быстрее, в сравнении с камерами высокого разрешения других брендов (Canon R5 Mark II, Nikon Z8 / Z9) его скорость не выделяется в лучшую сторону. И, конечно, камера не может служит заменой флагману Sony a1 II, особенно при попытке снимать спорт – автофокус ощутимо медленнее, электронный затвор медленнее, длина серий ощутимо короче. Sony a7R VI предназначена для более спокойных сюжетов, таких как пейзажи, архитектура, макро, портретная съемка – здесь ее сверхвысокое разрешение и широкий динамический диапазон идут только на пользу.

Характеристики