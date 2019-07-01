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    Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha 7R IV A Body

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00067576

    Артикул : @ ILCE7RM4AB.CEC

    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body
    • Alpha 7R IV A Body

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    Снят с продажи

    К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Камера, которая вдохновляет
    Получите больше творческой свободы благодаря несравнимому качеству изображения и скорости обработки. Камеры серии α7R обладают расширенными возможностями подключения, а также обеспечивают стабильную работу даже в жестких условиях, привычных для профессиональных фотографов.

    Невероятные оттенки
    Полнокадровая CMOS-матрица Exmor R™ на 61,0 МП и процессор изображений BIONZ X™ обеспечивают непревзойденное разрешение, точную градацию и низкий уровень шума, поднимая детализацию на новый уровень, что оценят фотографы. Благодаря этому α7R IV фиксирует настроение каждой сцены и текстуру предметов.

    Самая высокая скорость серийной съемки в классе
    α7R IV обеспечивает отличное разрешение и частоту съемки до 10 кадров/с в режиме механического затвора (до 8 кадров/с в режиме серийной съемки с просмотром в реальном времени). Идеально подходит для съемки важных моментов, например динамичных сцен с участием диких животных, а высокая детализация обеспечивается благодаря разрешению 61,0 МП.

    АФ по глазам в реальном времени: эволюция съемки
    Функция АФ по глазам в реальном времени расширила возможности портретной съемки. Технология на базе ИИ обеспечивает мгновенное и точное обнаружение и отслеживание глаз для четкой фокусировки на лице объекта, например во время съемки быстродвижущейся модели на фотосессии. Так фотограф может больше сосредоточиться на самой композиции.

    Новый уровень качества
    Режим мультикадровой съемки с пиксельным сдвигом из 16 кадров
    С этой функцией матрица сдвигается с шагом на один или полпикселя в заранее определенном порядке. Камера делает 16 кадров со смещением пикселей, компонуя их в снимок размером прибл. 240,8 МП (размер исходных данных — около 963,2 МП). В результате фотографии архитектуры и предметов искусства поражают реалистичностью, текстурой и цветом, передавая настроение и обстановку подобно 3D-картинке.

    АФ по глазам в реальном времени для видеосъемки
    АФ по глазам в реальном времени теперь доступна для видеосъемки: эта функция обнаруживает глаза объекта и продолжает отслеживать его по одному глазу. α7R IV обеспечивает точную фокусировку, а значит, вы можете сосредоточиться на композиции.

    Цифровой аудиоинтерфейс для записи четкого звука
    Цифровой аудиоинтерфейс подключается к мультиинтерфейсному разъему. Используйте новый остронаправленный микрофон ECM-B1M или комплект адаптеров XLR для записи высококачественного звука с минимальным искажением.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.