Описание

a7C II – это относительно доступная и массовая модель полнокадровой беззеркальной камеры. Камера получила новую матрицу, что по сравнению с первым поколением повысило разрешение с 24 до 33 мегапикселей. Более высокое разрешение означает большую детализацию при съемке пейзажных и панорамных кадров, больше возможностей для кадрирования, меньше эффект муара. Нужно отметить и обновленный матричный стабилизатор изображения, который теперь работает с эффективностью до 7 ступеней (5 ступеней у первого поколения). При съемке видео его можно дополнить цифровой стабилизацией Active Mode, которая немного ограничивает угол зрения, но работает очень эффективно.

Заметным обновлением стал новый процессор BionZ XR: по заявлению Sony вычислительная мощность выросла в 8 раз. К сожалению, на максимальную скорость фотосъемки это не повлияло: она осталась на уровне 10 кадров/с. Объем буферной памяти не очень большой, но и не маленький: около 30 кадров в сжатом без потерь RAW, а при съемке в JPEG Fine серия может длиться более 1000 кадров – при условии, что вы используете высокоскоростную карту памяти. Гнездо для карт памяти одно, поддерживаются SD карты UHS-I и UHS-II.

Наиболее интересным моментом является отдельный блок ИИ (AI processing unit). Натренированная с помощью нейросетей камера гораздо эффективнее распознает объекты: например, человек ею распознается как сложный объект со скелетом: руки, ноги, туловище, голова. Распознавание работает как в фото-, так и в видеорежиме, поддерживаются такие объекты как люди, животные, птицы, насекомые (это что-то новое!), а также техника: автомобили, самолеты, поезда. Это обеспечивает эффективность автофокуса: во-первых, вам больше не надо наводить на объект рамочку автофокуса, как вы бы делали это раньше, камера делает это самостоятельно – это экономит время. Во-вторых, камера меньше сбивается на какие-либо препятствия или объекты на фоне. Отметим, что у более дорогой Sony a7 IV, чью матрицу позаимствовала a7C II, такой блок отсутствует.

На распознавании основывается еще одна интересная функция, которая пока встречается крайне редко: автоматическое кадрирование (Auto Framing). Она работает следующим образом: как только камера распознает в кадре человека, она центрирует на нем кадр, сжимая границы до заранее заданных пропорций: кадр в полный рост, по пояс или только голова и плечи. Если человек двигается, кадр перемещается вслед за ним, как будто камерой управляет оператор, скорость и чувствительность слежения можно регулировать в настройках. При использовании внешнего HDMI рекордера, вы можете одновременно сохранять 2 кадра: с кадрированием на карту памяти, без кадрирования на рекордер, или наоборот. При одновременной съемке 2 и более людей можно переводить кадр с одного человека на другого просто по касанию экрана. Благодаря высокому разрешению матрицы камера может достаточно свободно перемещать кадр без заметного снижения качества. Для эффективного использования данной функции, конечно, желателен широкоугольный объектив, охватывающий всю сцену. Данный режим будет в первую очередь интересен тем, кто снимает сам себя: конечно, пока он не настолько эффективен и точен, как профессиональный оператор, но он позволяет без больших усилий придать вашему видеоролику динамику (вообще говоря, вы можете сделать то же самое вручную в видеоредакторе).

Если говорить о съемке видео в целом, то по сравнению с первой a7C разница значительная: во-первых, от 8-битной субдискретизации перешли к 10-битной, а это существенно расширяет динамический диапазон. Да, видеосъемки в RAW здесь нет, но даже сжатый формат 10 бит 4:2:2 или 4:2:0 обеспечивает широкие возможности для «грейдинга» изображения по яркости, контрастности и цветовой гамме. А если вы не хотите тратить много времени на постобработку, то новые настраиваемые профили S-Cinetone (из линейки профессиональных видеокамер Sony) позволяют добиться определенного «кинематографичного» эффекта прямо из камеры. Для тех же, кто любит погрузиться в обработку на компьютере, есть логарифмический профиль S-Log3, который (по заявлению Sony) обеспечивает более 14 ступеней динамического диапазона. Также поддерживается загрузка сторонних цветовых LUT профилей, которые можно применять для предварительного просмотра на мониторе или же сразу «впечатывать» в изображение.

Скорость кадров при видеосъемке также возросла, хотя и с ограничениями: a7C II может снимать 4К 60p, но только в 10 бит 4:2:0 и при использовании APS-C кропа (1.5х). Это, конечно, не очень удобно, так как угол обзора снижается радикально. Съемка в 4К 30p осуществляется со всей площади матрицы с помощью сжатия 7К изображения методом сверхдискретизации (оверсэмплинга), что дает финальному 4К изображению очень высокую детализацию, при этом доступно сжатие 10 бит 4:2:2. Это, правда, сказывается на скорости электронного затвора: он проходит матрицу приблизительно за 26 мс, то есть rolling shutter эффект здесь достаточно хорошо заметен. Впрочем, a7C II и не позиционируется как камера для профессиональной видеосъемки: для этих целей куда лучше подойдут FX3 или FX30. Тем не менее, для съемок видеоблога, онлайн-стримов, личных соцсетей и тому подобных сюжетов a7C II позволяет получить очень хорошее качество. Наконец, благодаря поддержке протоколов UVC/UAC a7C II теперь может использоваться в качестве веб-камеры с разрешением до 4К 30р или Full HD 60p, использовать специальные карты захвата больше не требуется – достаточно просто подключиться к компьютеру через USB-C кабель.

По эргономике крупных изменений не произошло. Как и прежде, отсутствует джойстик автофокуса, но добавлен передний многофункциональный диск (под указательный палец), а верхний диск коррекции экспозиции теперь стал тоже мультифункциональным, то есть вы можете привязать на него разные функции по своему вкусу. Всего получается 3 полноценных диска, это позволяет управлять основными параметрами, как на любой профессиональной камере: например, на передний диск назначить выдержку, на задний – диафрагму, на верхний – ISO: все удобно, все настраивается не глядя. Практически не изменилось разрешение экрана (1.04 млн. точек) и видоискателя (2.4 млн. точек). Правда, повышено увеличение видоискателя (с 0.59х до 0.7х), то есть визуально изображение в нем стало крупнее, снижен туннельный эффект.

В целом, a7C II получилась многофункциональной и конкурентоспособной камерой. Ближайшими ее конкурентами можно назвать Canon EOS R8 и Sony a7 IV. У R8 при этом нет встроенного стабилизатора изображения (только цифровой), а также слабая батарейка и сложнее с выбором оптики. По эргономике a7C II достаточно сильно проигрывает a7 IV, но она немного дешевле и имеет преимущество в виде процессора ИИ. Также можно вспомнить «блогерскую» камеру ZV-E1, которая уступает в плане фотосъемки и обладает еще более спорной эргономикой, но выигрывает по видео благодаря ее фантастической матрице 12 Мп, позволяющей снимать ночью почти без цифрового шума. Пока же Sony a7C II – это отличная камера для любительского использования, включая видеоблогинг, фото и видео для соцсетей, тревел-съемка и так далее. К технической начинке камеры нет никаких вопросов, но по эргономике она остается не самой удобной, для профессиональной съемки мы рекомендовали бы Sony a7 IV. Впрочем, выбор за вами.