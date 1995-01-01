Sony a7 V (ILCE-7M5) – долгожданная модель пятого поколения в популярной линейке полнокадровых беззеркальных камер Alpha 7, оснащенная новой, частично стекированной (partially stacked) CMOS-матрицей Exmor RS с эффективным разрешением 33 Мп. Новый процессор изображений BIONZ XR2 включает в себя функции ИИ-сопроцессора, присутствующего в ряде современных камер серии Alpha. Благодаря этим инновациям Alpha 7 V обеспечивает значительный прирост производительности во всех аспектах обработки изображений. В фокусировке – от распознавания до отслеживания объектов в реальном времени (Real-time Recognition AF, Real-time Tracking), в скорости съемки, стабильности цветопередачи и универсальности видеозаписи.

Повышение производительности на базе ИИ

В Alpha 7 V сопроцессор ИИ интегрирован в процессор BIONZ XR2, что обеспечивает значительный скачок в скорости, точности и надежности автофокуса. Эффективность системы распознавания в реальном времени (Real-time Recognition) повышена на 30%, что обеспечивает мгновенное распознавание различных объектов (таких как люди, животные, транспортные средства) и съемку движущихся объектов с высокой точностью. Благодаря 759 точкам фазовой детекции и покрытию кадра около 94%, камера обеспечивает точное отслеживание практически по всей площади изображения, даже в сложных условиях низкой освещенности (вплоть до EV -4, что соответствует свету от неполной луны).

Без компромиссов: высокоскоростная серийная съемка

Сочетание частично стекированной CMOS-матрицы Exmor RS с увеличенной примерно в 4.5 раза скоростью считывания и процессора BIONZ XR2 обеспечивает высокое качество изображения с минимальными искажениями геометрии при использовании электронного затвора. Кроме того, высокоточное отслеживание с вычислением фокуса и экспозиции до 60 раз в секунду и серийная съемка со скоростью до 30 кадров в секунду (с отслеживанием АФ/АЭ) гарантирует отсутствие упущенных возможностей даже при съемке объектов, движущихся по сложной траектории, например, при съемке спорта, детей, дикой природы и так далее. При этом возможно сохранение изображений в 14-битный RAW-формат, что дает широкие возможности для последующей обработки.

Функция предварительной съемки (Pre-Capture) позволяет записывать кадры, сделанные за 1 секунду до полного нажатия на спуск, что дает возможность восстановить уже пропущенный, казалось бы, момент. Что самое важное – вам не требуется снимать непрерывно в надежде на случай, заполняя память мусорными сериями. Вместо этого вы сохраняете только те снимки, которые действительно оказались интересными.

Широкий динамический диапазон

Камера Alpha 7 V обеспечивает динамический диапазон до 16 ступеней, гарантируя впечатляющую детализацию в светлых и темных участках, а также плавность тональных переходов – даже в сценах с жестким светом и высокой контрастностью.

Новая система автоматического баланса белого на базе ИИ использует расширенный анализ сцены и оценивает источник света с помощью технологии глубокого обучения для естественной и стабильной цветопередачи. Приятные, реалистичные цвета прямо из камеры снижают затраты времени на постобработку.

Широкие возможности видеосъемки

Расширяя творческие возможности для создателей гибридного (фото + видео) контента, Alpha 7 V предлагает дополнительные режимы записи в формате 4K, включая 4K 60p с супердискретизацией из 7K в полнокадровом режиме и запись в формате 4K 120p в формате APS-C / Super 35 мм, обеспечивая насыщенные, исключительно детализированные кадры и возможность замедлить воспроизведение в 4-5 раз без потери плавности в смене кадров. Индивидуальное считывание пикселей без их связывания (биннинга) или пропуска строк также обеспечивает высокую детализацию видеозаписи.

Система стабилизации изображения с динамическим активным режимом (Dynamic Active Mode) обеспечивает плавную и стабильную передачу видео даже при обычной съемке с рук, без использования специальных устройств. Пользователи могут наслаждаться высококачественной видеозаписью в широком диапазоне сценариев, от lifestyle-видеоблогов и творческих проектов до семейных архивов.

Sony a7 V оснащена функцией автоматического кадрирования (Auto Framing), которая особенно удобна для записи самого себя, без помощи оператора. Функция автоматически поддерживает оптимальную композицию и расположение объекта в кадре благодаря распознаванию на базе искусственного интеллекта. К примеру, вы можете перемещаться у доски, наглядно объясняя зрителям какую-либо тему с помощью мела или маркера, а камера будет самостоятельно перемещать кадр для сохранения композиции и пропорций.

Новая система шумоподавления и улучшенная функциональность встроенного микрофона обеспечивают высококачественную запись звука за счёт снижения уровня фоновых шумов, минимизации помех и сохранения естественного звучания. Это удобно, к примеру, при съемке спонтанных коротких роликов без подготовки, в особенности во время отдыха и путешествий. К тому же, камера без внешнего микрофона привлекает к себе меньше внимания, если вы не хотите бросаться в глаза в общественных местах.

Улучшенная функциональность и удобство использования

Alpha 7 V поддерживает Wi-Fi 6E ГГц для высокоскоростной и стабильной передачи данных, а также оснащена двумя портами USB Type-C для оптимизации рабочего процесса и гибкости: используйте один порт для зарядки или постоянного питания камеры, а второй – для выгрузки файлов или онлайн-трансляции.

Поддержка вертикального формата интерфейса при съемке в портретном положении и регулируемый звук электронного затвора позволяют адаптировать съёмку к различным условиям.

Монитор камеры выполнен в том же стиле, что и у более старших моделей. Он сочетает в себе функции наклона и поворота, что удобно для разных сценариев. К примеру, при съемке от пояса или со штатива можно просто отклонить экран вверх, чтобы он не сместился с линии оптической оси, а при съемке селфи или блога экран откидывается в сторону и поворачивается на 180°, чтобы вы могли видеть себя.

Усовершенствованная форма рукоятки обеспечивает более удобное расположение пальцев, а значит и повышенный комфорт, стабильность и контроль во время длительных съёмок.

Создано для надёжности

Alpha 7 V отличается улучшенным управлением питанием и повышенной выносливостью батареи, что позволяет снимать дольше без перерывов. Новый режим низкой яркости монитора ещё больше продлевает возможное время записи, а доработанная система отведения тепла обеспечивает длительную запись в формате 4K с непревзойденным качеством даже при том, что у камеры нет встроенного вентилятора.

Характеристики