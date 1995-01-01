Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 V Kit FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II
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Описание
Sony a7 V (ILCE-7M5) – долгожданная модель пятого поколения в популярной линейке полнокадровых беззеркальных камер Alpha 7, оснащенная новой, частично стекированной (partially stacked) CMOS-матрицей Exmor RS с эффективным разрешением 33 Мп. Новый процессор изображений BIONZ XR2 включает в себя функции ИИ-сопроцессора, присутствующего в ряде современных камер серии Alpha. Благодаря этим инновациям Alpha 7 V обеспечивает значительный прирост производительности во всех аспектах обработки изображений. В фокусировке – от распознавания до отслеживания объектов в реальном времени (Real-time Recognition AF, Real-time Tracking), в скорости съемки, стабильности цветопередачи и универсальности видеозаписи.
Повышение производительности на базе ИИ
В Alpha 7 V сопроцессор ИИ интегрирован в процессор BIONZ XR2, что обеспечивает значительный скачок в скорости, точности и надежности автофокуса. Эффективность системы распознавания в реальном времени (Real-time Recognition) повышена на 30%, что обеспечивает мгновенное распознавание различных объектов (таких как люди, животные, транспортные средства) и съемку движущихся объектов с высокой точностью. Благодаря 759 точкам фазовой детекции и покрытию кадра около 94%, камера обеспечивает точное отслеживание практически по всей площади изображения, даже в сложных условиях низкой освещенности (вплоть до EV -4, что соответствует свету от неполной луны).
Без компромиссов: высокоскоростная серийная съемка
Сочетание частично стекированной CMOS-матрицы Exmor RS с увеличенной примерно в 4.5 раза скоростью считывания и процессора BIONZ XR2 обеспечивает высокое качество изображения с минимальными искажениями геометрии при использовании электронного затвора. Кроме того, высокоточное отслеживание с вычислением фокуса и экспозиции до 60 раз в секунду и серийная съемка со скоростью до 30 кадров в секунду (с отслеживанием АФ/АЭ) гарантирует отсутствие упущенных возможностей даже при съемке объектов, движущихся по сложной траектории, например, при съемке спорта, детей, дикой природы и так далее. При этом возможно сохранение изображений в 14-битный RAW-формат, что дает широкие возможности для последующей обработки.
Функция предварительной съемки (Pre-Capture) позволяет записывать кадры, сделанные за 1 секунду до полного нажатия на спуск, что дает возможность восстановить уже пропущенный, казалось бы, момент. Что самое важное – вам не требуется снимать непрерывно в надежде на случай, заполняя память мусорными сериями. Вместо этого вы сохраняете только те снимки, которые действительно оказались интересными.
Широкий динамический диапазон
Камера Alpha 7 V обеспечивает динамический диапазон до 16 ступеней, гарантируя впечатляющую детализацию в светлых и темных участках, а также плавность тональных переходов – даже в сценах с жестким светом и высокой контрастностью.
Новая система автоматического баланса белого на базе ИИ использует расширенный анализ сцены и оценивает источник света с помощью технологии глубокого обучения для естественной и стабильной цветопередачи. Приятные, реалистичные цвета прямо из камеры снижают затраты времени на постобработку.
Широкие возможности видеосъемки
Расширяя творческие возможности для создателей гибридного (фото + видео) контента, Alpha 7 V предлагает дополнительные режимы записи в формате 4K, включая 4K 60p с супердискретизацией из 7K в полнокадровом режиме и запись в формате 4K 120p в формате APS-C / Super 35 мм, обеспечивая насыщенные, исключительно детализированные кадры и возможность замедлить воспроизведение в 4-5 раз без потери плавности в смене кадров. Индивидуальное считывание пикселей без их связывания (биннинга) или пропуска строк также обеспечивает высокую детализацию видеозаписи.
Система стабилизации изображения с динамическим активным режимом (Dynamic Active Mode) обеспечивает плавную и стабильную передачу видео даже при обычной съемке с рук, без использования специальных устройств. Пользователи могут наслаждаться высококачественной видеозаписью в широком диапазоне сценариев, от lifestyle-видеоблогов и творческих проектов до семейных архивов.
Sony a7 V оснащена функцией автоматического кадрирования (Auto Framing), которая особенно удобна для записи самого себя, без помощи оператора. Функция автоматически поддерживает оптимальную композицию и расположение объекта в кадре благодаря распознаванию на базе искусственного интеллекта. К примеру, вы можете перемещаться у доски, наглядно объясняя зрителям какую-либо тему с помощью мела или маркера, а камера будет самостоятельно перемещать кадр для сохранения композиции и пропорций.
Новая система шумоподавления и улучшенная функциональность встроенного микрофона обеспечивают высококачественную запись звука за счёт снижения уровня фоновых шумов, минимизации помех и сохранения естественного звучания. Это удобно, к примеру, при съемке спонтанных коротких роликов без подготовки, в особенности во время отдыха и путешествий. К тому же, камера без внешнего микрофона привлекает к себе меньше внимания, если вы не хотите бросаться в глаза в общественных местах.
Улучшенная функциональность и удобство использования
Alpha 7 V поддерживает Wi-Fi 6E ГГц для высокоскоростной и стабильной передачи данных, а также оснащена двумя портами USB Type-C для оптимизации рабочего процесса и гибкости: используйте один порт для зарядки или постоянного питания камеры, а второй – для выгрузки файлов или онлайн-трансляции.
Поддержка вертикального формата интерфейса при съемке в портретном положении и регулируемый звук электронного затвора позволяют адаптировать съёмку к различным условиям.
Монитор камеры выполнен в том же стиле, что и у более старших моделей. Он сочетает в себе функции наклона и поворота, что удобно для разных сценариев. К примеру, при съемке от пояса или со штатива можно просто отклонить экран вверх, чтобы он не сместился с линии оптической оси, а при съемке селфи или блога экран откидывается в сторону и поворачивается на 180°, чтобы вы могли видеть себя.
Усовершенствованная форма рукоятки обеспечивает более удобное расположение пальцев, а значит и повышенный комфорт, стабильность и контроль во время длительных съёмок.
Создано для надёжности
Alpha 7 V отличается улучшенным управлением питанием и повышенной выносливостью батареи, что позволяет снимать дольше без перерывов. Новый режим низкой яркости монитора ещё больше продлевает возможное время записи, а доработанная система отведения тепла обеспечивает длительную запись в формате 4K с непревзойденным качеством даже при том, что у камеры нет встроенного вентилятора.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|2.5х
|Объектив:
|FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II
|Стабилизатор изображения:
|в объективе + сдвиг матрицы с компенсацией по 5 осям, эффективность 7.5 ступеней по центру и 6.5 ступеней на периферии кадра (по стандарту измерения CIPA)
|Матрица
|Датчик изображения:
|35.9 x 23.9 мм Exmor RS CMOS
|Число эффективных пикселей:
|33 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|фото: 100 - 51200 с возможностью расширения до 50 и 204800; видео: 100 - 51200 с возможностью расширения до 102400
|Процессор
|Процессор:
|BIONZ XR2
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|зум Clear Image, фотосъемка: прибл. 2х; видеосъемка: прибл. 1.5x (4K), прибл. 2x (HD)
|Формат файла:
|RAW (14 бит, со сжатием / сжатием без потерь / без сжатия), JPEG, HEIF
|Баланс белого:
|авто (2 варианта), 10 предустановок, 3 пользовательские настройки, установка цветовой температуры в К (2500 - 9900 К)
|Серийная съемка:
|мех. затвор: 10 кадров/с (без ограничения по длине серии), эл. затвор: 30 кадров/с (с оригинальными объективами Sony), 185 кадров в JPEG Fine, 95 в RAW (со сжатием), 35 кадров в RAW (сжатие без потерь)
|Цветовое пространство:
|sRGB, AdobeRGB
|Автоспуск:
|2, 5, 10 с
|Размер фотоизображения:
|7008 x 4672 и менее
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|есть, встроенный интервалометр
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|UHD 3840 x 2160 60 кадров/с (оверсемплинг из 7К) 4:2:2 10 бит, 120 кадров/с с кроп-фактором 1.5х, 4:2:0 8 или 10 бит
|Разрешение видеозаписи:
|3840 x 2160 от 24 до 60 кадров/с, 1920 x 1080: до 120 кадров/с, 1280 x 720 прокси
|Формат видеозаписи:
|XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265, XAVC S-I (All-Intra)
|Продолжительность видео:
|температурные ограничения: прибл. 90 мин. записи 4К 60р при температуре 25° С, 60 мин. при 40° С (данные производителя)
|Формат записи звука:
|стерео LPCM (48 кГц, 16 или 24 бита), при использовании цифрового MI разъема доступно 4 канала (48 кГц, 24 бит)
|Средний битрейт:
|XAVC S-I 4K (ALL-I) 60 кадров/с: 600 Мбит/с, XAVC S 4K или XAVC HS 4K (Long GOP): 200 Мбит/с и менее
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|фото: 1/8000 - 30 с, длительная от руки, видео: 1/8000 - 1 c
|Замер экспозиции:
|TTL замер 1200 зон: мультисегментный, центровзвешенный, точечный (возможна привязка к точке АФ, 2 размера точки), усредненный для всего экрана, по самой яркой области
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 5 EV (шаг 1/3 EV или 1/2 EV на выбор)
|Брекетинг экспозиции:
|3, 5, 9 кадров
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридный АФ: фазовый + контрастный, 759 точек, покадровый или следящий, АФ по глазам, распознавание объектов: люди, животные (в т.ч. птицы), насекомые, автомобили, поезда, самолеты, чувствительность EV-4 - EV20 (с объективом f/2)
|Ручная фокусировка:
|ручная фокусировка, фокус-пикинг, увеличение области, цветная карта фокусировки (в режиме видео)
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|вспышки Sony с башмаком MI и другие совместимые, X-синхронизация 1/250 с. (1/320 в формате APS-C)
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3.2" (8 см) ЖК TFT, 2.06 млн. точек, сенсорный, откидной / поворотный, с регулировкой яркости
|Видоискатель:
|электронный OLED 0.5" (1.3 см), 3.69 млн. точек, увеличение 0.78х (объектив 50мм, фокус на бесконечность), частота обновления 60 или 120 Гц, вынос окулярной точки 23 мм от линзы или 18.5 мм от рамки окуляра
|Диоптрийная коррекция:
|от -4 до +3 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|2 гнезда: слот 1 комбинированный для SD / CFExpress Type A, слот 2 - только для SD карт; оба с поддержкой UHS-I/-II; одновременная или эстафетная запись, сортировка по типу файлов
|Связь с компьютером:
|2 порта USB-C: SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2) для передачи данных (поддержка стриминга в 4к 30р или FHD 60p) и USB 480 Mbps (USB 2.0) для зарядки
|Видео выход:
|HDMI тип А (полноразмерный)
|Разъемы:
|вход для микрофона 3.5 мм стерео, выход на наушники 3.5 мм стерео, цифровой MI разъем для вспышек, микрофонов и аудиоинтерфейсов Sony
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 / 5 / 6 ГГц (зависит от региональной версии), Bluetooth 5.3
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор NP-FZ100, 630 / 750 кадров по стандарту CIPA (видоискатель / ЖК-экран), зарядка или постоянное питание через USB-C разъем (USB PD)
|Физические характеристики
|Вес:
|695 г (с аккумулятором и картой памяти), 610 г (только корпус)
|Размеры:
|130.3 x 96.4 x 82.4 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|защита от пыли и влаги, подключение по USB в качестве веб-камеры
|Дата анонса:
|декабрь 2025 г
|Комплектация:
|аккумулятор NP-FZ100, плечевой ремень, крышка корпуса, крышка башмака для вспышки, крышка видоискателя
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