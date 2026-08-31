Беззеркальный фотоаппарат Sony a7С II Body, черный (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096808 Артикул: б/у-М163 К 2026-08-31/1 Код товара: УТ-00096808 Артикул: б/у-М163 К 2026-08-31/1 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные потертости на корпусе.

Пробег: 5100 кадров

S/n: 5091502

Комплектация: камера, ремешок, акб, крышка передняя.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные потертости на корпусе.

Пробег: 5100 кадров

S/n: 5091502

Комплектация: камера, ремешок, акб, крышка передняя.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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