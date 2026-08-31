Беззеркальный фотоаппарат Sony a7С II Body, черный (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00096808
Артикул:б/у-М163 К 2026-08-31/1
Код товара:УТ-00096808
Артикул:б/у-М163 К 2026-08-31/1
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные потертости на корпусе.
Пробег: 5100 кадров
S/n: 5091502
Комплектация: камера, ремешок, акб, крышка передняя.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные потертости на корпусе.
Пробег: 5100 кадров
S/n: 5091502
Комплектация: камера, ремешок, акб, крышка передняя.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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