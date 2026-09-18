Беззеркальный фотоаппарат Sony a7R IV Body (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097402 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-18/05 Код товара: УТ-00097402 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-18/05 Sony a7R IV Body Код товара: УТ-00097402 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Пробег: 105000

S/n: 3781381

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Sony a7R IV Body Код товара: УТ-00097402 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Пробег: 105000

S/n: 3781381

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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