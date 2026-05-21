Беззеркальный фотоаппарат Sony A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00094151
Артикул:б/у-РнД К 2026-05-21
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Код товара: 159151
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости на корпусе.
Пробег: 290492
S/n: 3783318
Комплектация: Фотоаппарат, крышка байонета, ремешок, коробка,провод зарядки, АКБ не оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.