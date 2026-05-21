Беззеркальный фотоаппарат Sony A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00094151 Артикул: б/у-РнД К 2026-05-21 Код товара: УТ-00094151 Артикул: б/у-РнД К 2026-05-21 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Все характеристики Код товара: 159151 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости на корпусе.

Пробег: 290492

S/n: 3783318

Комплектация: Фотоаппарат, крышка байонета, ремешок, коробка,провод зарядки, АКБ не оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Описание Код товара: 159151 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости на корпусе.

Пробег: 290492

S/n: 3783318

Комплектация: Фотоаппарат, крышка байонета, ремешок, коробка,провод зарядки, АКБ не оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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