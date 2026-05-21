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Беззеркальный фотоаппарат Sony A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4) (б/у)

  • A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4)
  • A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4)
  • A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4)
  • A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4)
  • A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4)
  • A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4)
  • A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4)
  • A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4)
  • A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4)
  • A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4)
  • A7C Kit 28-60mm Black (состояние 4)
Код товара:УТ-00094151
Артикул:б/у-РнД К 2026-05-21

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 159151

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости на корпусе.
Пробег: 290492
S/n: 3783318
Комплектация: Фотоаппарат, крышка байонета, ремешок, коробка,провод зарядки, АКБ не оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.