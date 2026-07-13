Беззеркальный фотоаппарат Sony A7C Body Black (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00095401
Артикул:б/у-БУМ 2026-07-13
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Фотоаппарат Sony A7C Body Black (состояние 4)
Код товара: 160401
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: cледы эксплуатации, маленькие царапины на экране.
Пробег: 41108 кадров.
S/n: 7273572
Комплектация: камера, аккумулятор, крышка, коробка, блок питания.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.