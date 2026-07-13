Беззеркальный фотоаппарат Sony A7C Body Black (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00095401 Артикул: б/у-БУМ 2026-07-13 Код товара: УТ-00095401 Артикул: б/у-БУМ 2026-07-13 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Все характеристики Фотоаппарат Sony A7C Body Black (состояние 4)

Код товара: 160401 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: cледы эксплуатации, маленькие царапины на экране.

Пробег: 41108 кадров.

S/n: 7273572

Комплектация: камера, аккумулятор, крышка, коробка, блок питания.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Описание Фотоаппарат Sony A7C Body Black (состояние 4)

Код товара: 160401 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: cледы эксплуатации, маленькие царапины на экране.

Пробег: 41108 кадров.

S/n: 7273572

Комплектация: камера, аккумулятор, крышка, коробка, блок питания.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.