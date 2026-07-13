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Беззеркальный фотоаппарат Sony A7C Body Black (состояние 4) (б/у)

  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
  • A7C Body Black (состояние 4)
Код товара:УТ-00095401
Артикул:б/у-БУМ 2026-07-13

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотоаппарат Sony A7C Body Black (состояние 4)
Код товара: 160401

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: cледы эксплуатации, маленькие царапины на экране.
Пробег: 41108 кадров.
S/n: 7273572
Комплектация: камера, аккумулятор, крышка, коробка, блок питания.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.