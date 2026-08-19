Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 IV Body (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096441 Артикул: б/у-НСК 2026-08-19/3 Код товара: УТ-00096441 Артикул: б/у-НСК 2026-08-19/3 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:5-

Пробег:83000

S/n:7729666

Комплектация:Коробка, заглушка на байонет, оригинальный аккумулятор, ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:5-

Пробег:83000

S/n:7729666

Комплектация:Коробка, заглушка на байонет, оригинальный аккумулятор, ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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