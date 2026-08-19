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Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 IV Body (состояние 5-) (б/у)

  • a7 IV Body (состояние 5-)
  • a7 IV Body (состояние 5-)
  • a7 IV Body (состояние 5-)
  • a7 IV Body (состояние 5-)
  • a7 IV Body (состояние 5-)
  • a7 IV Body (состояние 5-)
  • a7 IV Body (состояние 5-)
  • a7 IV Body (состояние 5-)
  • a7 IV Body (состояние 5-)
  • a7 IV Body (состояние 5-)
  • a7 IV Body (состояние 5-)
Код товара:УТ-00096441
Артикул:б/у-НСК 2026-08-19/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:5-
Пробег:83000
S/n:7729666
Комплектация:Коробка, заглушка на байонет, оригинальный аккумулятор, ремень.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.