Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096038 Артикул: б/у-М163 К 2026-08-05/01 Код товара: УТ-00096038 Артикул: б/у-М163 К 2026-08-05/01 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег: 107000 кадров.

S/n: 39258444307258

Комплектация: Камера, 2 акб, объектив, крышка передняя, наглазник, ремень, зарядное устройство.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег: 107000 кадров.

S/n: 39258444307258

Комплектация: Камера, 2 акб, объектив, крышка передняя, наглазник, ремень, зарядное устройство.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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