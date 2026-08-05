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Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-) (б/у)

  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
Код товара:УТ-00096038
Артикул:б/у-М163 К 2026-08-05/01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Пробег: 107000 кадров.
S/n: 39258444307258
Комплектация: Камера, 2 акб, объектив, крышка передняя, наглазник, ремень, зарядное устройство.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.