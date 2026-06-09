Беззеркальный фотоаппарат Sony A7 III Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00094535
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-09/03
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Sony A7 III Body
Код товара: 159535
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Пробег: 240000
S/n: 4019117
Комплектация: Камера, ремень, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.