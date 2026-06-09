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Беззеркальный фотоаппарат Sony A7 III Body (состояние 4) (б/у)

  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
  • A7 III Body (состояние 4)
Код товара:УТ-00094535
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-09/03

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Sony A7 III Body

Код товара: 159535

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Пробег: 240000
S/n: 4019117
Комплектация: Камера, ремень, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.