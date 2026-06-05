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Объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Black (состояние 3) (б/у)

  • 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Black (состояние 3)
  • 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Black (состояние 3)
  • 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Black (состояние 3)
  • 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Black (состояние 3)
  • 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Black (состояние 3)
  • 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Black (состояние 3)
  • 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Black (состояние 3)
Код товара:УТ-00094405
Артикул:б/у-Крд 2026-06-05

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 159405

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3
S/n: 9104722
Комплектация: обьектив , обе крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.