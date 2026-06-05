Объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Black (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00094405 Артикул: б/у-Крд 2026-06-05 Код товара: УТ-00094405 Артикул: б/у-Крд 2026-06-05 Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 159405 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3

S/n: 9104722

Комплектация: обьектив , обе крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: 159405 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3

S/n: 9104722

Комплектация: обьектив , обе крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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