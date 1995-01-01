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Фон Superior SMLS 74 Spruce, бумажный, 2.72 x 11 м, зеленый

  • SMLS 74 Spruce, бумажный, 2.72 x 11 м, зеленый
  • SMLS 74 Spruce, бумажный, 2.72 x 11 м, зеленый
  • SMLS 74 Spruce, бумажный, 2.72 x 11 м, зеленый
  • SMLS 74 Spruce, бумажный, 2.72 x 11 м, зеленый
  • SMLS 74 Spruce, бумажный, 2.72 x 11 м, зеленый
  • SMLS 74 Spruce, бумажный, 2.72 x 11 м, зеленый
  • SMLS 74 Spruce, бумажный, 2.72 x 11 м, зеленый
Код товара:УТ-00068807
Артикул:P111474

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Бумажный фон Superior Seamless Paper, цвет #74 Spruce, елово-зеленый. Фоны Superior изготавливаются из плотной матовой бумаги, не создающей блики. Бумажные фоны ценятся фотографами за отсутствие какой-либо текстуры, складок или швов, что в той или иной степени встречается у тканевых, нетканых или виниловых фонов, а также за большое разнообразие цветов и оттенков. Большая длина позволяет закрыть фоном не только стену, но и пол, а при возникновении загрязнений или заломов можно быстро отрезать испорченный кусок и продолжить съемку. Фоны поставляются в картонных коробках намотанными на картонную тубу.

  • Ширина: 2.72 м
  • Длина: 11 м
  • Вес: около 5 кг