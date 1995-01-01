Фон Superior SMLS 74 Spruce, бумажный, 2.72 x 11 м, зеленый
Код товара:УТ-00068807
Артикул:P111474
Товар не найден
Характеристики
Размеры2.72 x 11 м
Вес (брутто), кг6
ЦветЗеленый
Описание
Бумажный фон Superior Seamless Paper, цвет #74 Spruce, елово-зеленый. Фоны Superior изготавливаются из плотной матовой бумаги, не создающей блики. Бумажные фоны ценятся фотографами за отсутствие какой-либо текстуры, складок или швов, что в той или иной степени встречается у тканевых, нетканых или виниловых фонов, а также за большое разнообразие цветов и оттенков. Большая длина позволяет закрыть фоном не только стену, но и пол, а при возникновении загрязнений или заломов можно быстро отрезать испорченный кусок и продолжить съемку. Фоны поставляются в картонных коробках намотанными на картонную тубу.
- Ширина: 2.72 м
- Длина: 11 м
- Вес: около 5 кг