Бумажный фон Superior Seamless Paper, цвет #74 Spruce, елово-зеленый. Фоны Superior изготавливаются из плотной матовой бумаги, не создающей блики. Бумажные фоны ценятся фотографами за отсутствие какой-либо текстуры, складок или швов, что в той или иной степени встречается у тканевых, нетканых или виниловых фонов, а также за большое разнообразие цветов и оттенков. Большая длина позволяет закрыть фоном не только стену, но и пол, а при возникновении загрязнений или заломов можно быстро отрезать испорченный кусок и продолжить съемку. Фоны поставляются в картонных коробках намотанными на картонную тубу.

Ширина: 2.72 м

Длина: 11 м

Вес: около 5 кг