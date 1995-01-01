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Монопод SmallRig x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия

  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
  • x Potato Jet 6284 TRIBEX PRO, карбоновый, быстроразборный, базовая версия
Код товара:УТ-00096900
Артикул:6284

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Высокая мобильность и мгновенная установка
Профессиональный монопод, разработанный в коллаборации с известным видеографом Potato Jet, представляет собой идеальный инструмент для динамичной съемки. Главной конструктивной особенностью модели является запатентованный механизм X-Clutch, позволяющий мгновенно выдвигать или складывать секции одним нажатием рычага, что обеспечивает рекордную скорость настройки высоты в диапазоне от 66 до 147 см прямо во время съемочного процесса, избавляя оператора от необходимости вручную закручивать каждый замок.

Как работает X-Clutch и чем он лучше цанг?
Одно сжатие рычага раскрывает сразу все три секции, и они фиксируются автоматически, как только рычаг отпущен. У цанговых и клипсовых моноподов каждую секцию открывают и закрывают отдельно — это больше пяти секунд против одной. Ход гидравлический, поэтому секции не выстреливают и работают заметно тише.

Бескомпромиссная прочность при минимальном весе
Основа монопода изготовлена из высококачественного углеродного волокна в сочетании с элементами из авиационного алюминия, которые позволили снизить чистый вес конструкции до 1 кг. При этом модель способна уверенно выдерживать вертикальную нагрузку до 25 кг. Это гарантирует абсолютную стабильность кадра и отсутствие тряски как при работе с компактными беззеркальными камерами, так и при установке тяжелого оборудования.

Интеграция вспомогательного оборудования
Верхняя площадка оснащена гибридным винтом со сменным стандартом резьбы 1/4" и 3/8", что обеспечивает прямую совместимость с любыми жидкостными видеоголовами или штативными адаптерами без использования сторонних переходников. Для дополнительного расширения возможностей на корпусе предусмотрены два дополнительных резьбовых отверстия 1/4" с направляющими штифтами против прокручивания.

Что входит в версию Basic и чего в ней нет?
В коробке монопод, держатель смартфона, чехол, шестигранный ключ и сумка для переноски. Опорной базы, быстросъёмного узла и головы в Basic нет - по сравнительной таблице производителя они есть в версиях 6283, 6285 и 6286. Голова ставится на верхний винт 1/4" или 3/8" любая.

Характеристики:

  • Максимальная высота, см: 147
  • Минимальная высота, см: 66
  • Длина в сложенном состоянии, см: 66
  • Безопасная нагрузка, кг: 25
  • Количество секций: 3
  • Диаметр труб ног, мм: 35,5 x 30 x 25
  • Материал: Карбон
  • Вес, кг: 1

Комплектация:

  • Монопод
  • Держатель смартфона
  • Шестигранный ключ
  • Сумка