Описание

Комплект MD4362 Tracking POV Kit был создан SmallRig в коллаборации с Mikevisuals, он предназначен для создания динамичных кадров в стиле POV: объект в центре внимания остается полностью неподвижным, в то время как все окружение вращается вокруг него. Добиться подобного эффекта не так просто, однако данный комплект максимально упрощает задачу. Он состоит из центрального кронштейна с двумя плечами по 37 см и двух малых кронштейнов типа Magic Arm, которые крепятся к центральному на планки НАТО и позволяют свободно позиционировать как саму камеру, так и предмет, который будет в центре кадра.

На центральном кронштейне также предусмотрены резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" для крепления дополнительных аксессуаров или для установки на штатив. При установке на штатив Tracking POV Kit позволяет вести одновременную съемку с 2 разных ракурсов. Благодаря надежному соединению типа ARRI Rosette (металлическая зубчатая муфта) кронштейны выдерживают нагрузку до 3 кг (каждый).

Комплект собирается, разбирается и регулируется без дополнительного инструмента (в комплекте идет шестигранный ключ, который фиксируется в специальном углублении с помощью магнитов). В сложенном виде длина большого кронштейна составляет всего 37 см, поэтому он легко помещается в рюкзак или в большую сумку для техники.

Характеристики