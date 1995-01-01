Небольшие угловые кронштейны SmallRig MD4360 были разработаны в соавторстве с основателем и редактором сайта LensVid.com Иддо Генутом (Iddo Genuth). Эти небольшие аксессуары помогут закрепить на клетке беспроводные приемники сигнала (видеолинки), пластины для батарей V-Mount, накамерные мониторы и другие принадлежности. Благодаря боковым подпружиненным шпилькам и силиконовым накладкам оборудование фиксируется четко, без самопроизвольного вращения. В комплекте идет 2 кронштейна, 2 винта 1/4" и 2 винта 3/8", а также ключ-монетка.