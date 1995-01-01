Угловые кронштейны SmallRig x LensVid MD4360, 2 шт.
Код товара : УТ-00073046
Артикул : MD4360
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Небольшие угловые кронштейны SmallRig MD4360 были разработаны в соавторстве с основателем и редактором сайта LensVid.com Иддо Генутом (Iddo Genuth). Эти небольшие аксессуары помогут закрепить на клетке беспроводные приемники сигнала (видеолинки), пластины для батарей V-Mount, накамерные мониторы и другие принадлежности. Благодаря боковым подпружиненным шпилькам и силиконовым накладкам оборудование фиксируется четко, без самопроизвольного вращения. В комплекте идет 2 кронштейна, 2 винта 1/4" и 2 винта 3/8", а также ключ-монетка.
- Максимальная нагрузка: 1.2 кг.
- Размеры: 33.6 х 33.6 х 28 мм
- Размеры упаковки: 77 х 66 х 41 мм
- Вес: 32 г
- Вес брутто: 76 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон