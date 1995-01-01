Отвертка-мультитул SmallRig 4375 10-in-1 Folding Wrench Set была создана в кооперации с популярным YouTube-проектом FILM RIOT, который рассказывает о современном кино и видеографии, делает обзоры техники и обучает, как можно воссоздать те или иные спецэффекты из известных фильмов. Мультитул включает 10 инструментов:

плоская (шлицевая ) отвертка,

крестовая отвертка Филипс PH00

ключ Торкс T 25

4 шестигранника: 2.5 мм , 3 мм , 4 мм и 3/16 .

​Механизм обладает встроенным фиксатором: нажмите на кнопку, вытащите соответствующий инструмент на 90° или 180°, отпустите кнопку – и ключ зафиксируется в этом положении. Корпус мультитула выполнен из прочного алюминиевого сплава, а сами ключи – из нержавеющей стали. На боковых панелях присутствуют толстые силиконовые накладки, которые предотвращают выскальзывание прибора из рук во время работы.

Мультитул легко убирается в карман брюк, а проушина позволяет носить его на ремешке или металлическом кольце для ключей. Инструмент выпускается в нескольких цветах: черный, красный и темно-зеленый.