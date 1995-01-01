Клетка SmallRig 4473 Brandon Li Mobile Video Cage для iPhone 15 Pro Max
Код товара : УТ-00072470
Артикул : 4473
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка SmallRig 4473 для iPhone 15 Pro Max в особом тёмно-зелёном цвете, а также изысканная подпись Брэндона Ли, несомненно, придают неповторимое ощущение эксклюзивности. Клетка имеет несколько отверстий с резьбой 1/4"-20 и холодные башмаки для крепления ручки, штатива, микрофона, светодиодной видеолампы и других аксессуаров. Все они совместимы с новой системой экосистемой SmallRig, что позволяет легко и мгновенно переключаться между съемкой в горизонтальной и вертикальной ориентации.
Металлический каркас поддерживает различные типы объективов, включая M-Mount, а также пользовательские объективы с резьбой 17мм/37мм из серии Moment T. Клетка имеет выемку, обеспечивающую полный доступ к кнопкам, портам, радару и сверхширокоугольному объективу iPhone. Кроме того, она снабжена интегрированными подушечками, которые защищают от возможных ударов и царапин.
Характеристики:
- Размеры: 176.6 x 95.5 x 17.1 мм
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон
- Вес: 116 г ± 5 г