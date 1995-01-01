Комфортный кистевой обеспечивает безопасность при съемке, защищает камеру от случайных падений. Ремень выполнен из нескольких слоев: основа из плотного плетеного нейлона (примерно как на ремнях безопасности), сверху полиуретан (кожзаменитель), снизу мягкая подушка из формованной EVA пены, и тыльная сторона из мягкой микрофибры. Размер петли на запястье свободно регулируется: можно затянуть потуже в напряженные моменты, можно ослабить. Крепление Rapid Link позволяет быстро снять ремень или пристегнуть его обратно.

В комплекте: ремень, 2 крепления к камере («якоря»), 2 кольца для крепления якорей.

Допустимая нагрузка: 5 кг.