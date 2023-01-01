Описание

Крепления SmallRig Rapid Link Connectors позволяют практически моментально прикреплять и отвязывать от камеры любые ремни: плечевые, кистевые, на запястье и так далее. Например, при установке на стабилизатор (стедикам) ремень будет мешаться, и каждый раз снимать его – очень муторно, а носить камеру без ремня – опасно и неудобно. Решение простое: на камеру устанавливаются «якоря» Rapid Link, а концы ремня (шириной до 19 мм) продеваются в проушины второй половинки крепления. Стыковка и расстыковка двух частей крепления занимает не более пары секунд. При весе в 2 грамма крепление выдерживает нагрузку до 70 кг.

В комплекте 2 якоря и 2 проушины для ремня.