Описание

Комплект из настольного штатива BUT2664 и держателя для смартфона BSP2415.

BUT2664 – компактный штатив со съемной шаровой головкой. И штатив, и головка полностью выполнены из алюминиевого сплава, штатив без головки выдерживает нагрузку до 20 кг, головка – до 2 кг, чего хватает для большинства настольных конфигураций. Может использоваться в качестве рукоятки для удобства захвата камеры во время записи видео. Головка штатива поддерживает вертикальную съемку (наклон до 90°), она совместима со всеми площадками стандарта Arca Swiss. На головке расположены 2 рукоятки: одна полностью блокирует движение шара, вторая освобождает панорамную ось для вращения. На основании головки нанесена градусная сетка.

BSP2415 – многофункциональный держатель для телефона: работает как адаптер для штатива, настольная подставка для телефона, рукоятка и держатель для дополнительных аксессуаров. Штативная резьба 1/4"-20 для установки на стандартный штативный винт, а также выступы типа «ласточкин хвост» для установки на Arca Swiss-совместимые головки. Холодный башмак позволяет установить дополнительный аксессуар: микрофон или лампу подсветки. Телефон шириной от 5.5 до 9 см фиксируется пружинным зажимом.