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Клетка SmallRig CCS2493 для Sony A6600

  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
  • CCS2493 для Sony A6600
Код товара:УТ-00046714
Артикул:CCS2493*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Легкая клетка для камеры Sony A6600, выточена из одного блока алюминиевого сплава для максимальной прочности. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, два холодных башмака (сверху и слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Башмаки располагаются таким образом, что установленные в них аксессуары не перекрывают видимость поднятого на 180° монитора камеры.

Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Вес клетки составляет всего 139 г.

  • Размеры: 138 x 55.5 x 84.5 мм
  • Вес: 139 г
  • Материалы: алюминиевый сплав