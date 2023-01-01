Описание

Легкая клетка для камеры Sony A6600, выточена из одного блока алюминиевого сплава для максимальной прочности. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, два холодных башмака (сверху и слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Башмаки располагаются таким образом, что установленные в них аксессуары не перекрывают видимость поднятого на 180° монитора камеры.

Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Вес клетки составляет всего 139 г.