Компактный настольный штатив со съемной шаровой головкой. И штатив, и головка полностью выполнены из алюминиевого сплава, штатив без головки выдерживает нагрузку до 20 кг, головка – до 2 кг, чего хватает для большинства настольных конфигураций. Может использоваться в качестве рукоятки для удобства захвата камеры во время записи видео. Головка штатива поддерживает вертикальную съемку (наклон до 90°), она совместима со всеми площадками стандарта Arca Swiss. На головке расположены 2 рукоятки: одна полностью блокирует движение шара, вторая освобождает панорамную ось, на основании головки нанесена градусная сетка.