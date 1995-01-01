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Настольный штатив SmallRig BUT2664 с шаровой головкой

  • BUT2664 с шаровой головкой
  • BUT2664 с шаровой головкой
  • BUT2664 с шаровой головкой
  • BUT2664 с шаровой головкой
  • BUT2664 с шаровой головкой
  • BUT2664 с шаровой головкой
  • BUT2664 с шаровой головкой
Код товара:УТ-00046732
Артикул:BUT2664

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный настольный штатив со съемной шаровой головкой. И штатив, и головка полностью выполнены из алюминиевого сплава, штатив без головки выдерживает нагрузку до 20 кг, головка – до 2 кг, чего хватает для большинства настольных конфигураций. Может использоваться в качестве рукоятки для удобства захвата камеры во время записи видео. Головка штатива поддерживает вертикальную съемку (наклон до 90°), она совместима со всеми площадками стандарта Arca Swiss. На головке расположены 2 рукоятки: одна полностью блокирует движение шара, вторая освобождает панорамную ось, на основании головки нанесена градусная сетка.