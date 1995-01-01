Настольный штатив SmallRig BUT2664 с шаровой головкой
Код товара:УТ-00046732
Артикул:BUT2664
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см11
Безопасная нагрузка, кг2
Головкашаровая
Пузырьковый уровеньесть, 1 (на головке)
Количество секций1
Быстросъемная площадкаесть, совместимая с Arca Swiss
Максимальная нагрузканоги: 20 кг, головка: 2 кг
Минимальная высота11.5 см
Максимальная высота11.5 см
Длина в сложенном положении26 см
Материалалюминий
Вес410 г
Описание
Компактный настольный штатив со съемной шаровой головкой. И штатив, и головка полностью выполнены из алюминиевого сплава, штатив без головки выдерживает нагрузку до 20 кг, головка – до 2 кг, чего хватает для большинства настольных конфигураций. Может использоваться в качестве рукоятки для удобства захвата камеры во время записи видео. Головка штатива поддерживает вертикальную съемку (наклон до 90°), она совместима со всеми площадками стандарта Arca Swiss. На головке расположены 2 рукоятки: одна полностью блокирует движение шара, вторая освобождает панорамную ось, на основании головки нанесена градусная сетка.