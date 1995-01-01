Планка НАТО SmallRig 3032 для стабилизаторов DJI Ronin S / SC
Код товара : УТ-00047934
Артикул : 3032
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.038
Описание
Планка стандарта НАТО SmallRig 3032 устанавливается в крепления для аксессуаров, которые расположены с обеих сторон стабилизаторов DJI Ronin S и SC. На планку можно установить различные аксессуары: ручки, держатели монитора и так далее. Гнездо 1/4" позволяет также прикрепить шарнирные кронштейны типа Magic Arm.
Совместимые стабилизаторы:
- DJI Ronin S
- DJI Ronin SC
Материалы: алюминиевый сплав
Размеры: 28.8 х 20.8 х 9.5 мм
Вес: 18 г
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