Планка НАТО SmallRig 3032 для стабилизаторов DJI Ronin S / SC

0 0 отзывов Код товара : УТ-00047934 Артикул : 3032

<















>











Все характеристики Планка стандарта НАТО SmallRig 3032 устанавливается в крепления для аксессуаров, которые расположены с обеих сторон стабилизаторов DJI Ronin S и SC. На планку можно установить различные аксессуары: ручки, держатели монитора и так далее. Гнездо 1/4" позволяет также прикрепить шарнирные кронштейны типа Magic Arm. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Характеристики Клетки для камер Вес (брутто), г 0.038

Описание Планка стандарта НАТО SmallRig 3032 устанавливается в крепления для аксессуаров, которые расположены с обеих сторон стабилизаторов DJI Ronin S и SC. На планку можно установить различные аксессуары: ручки, держатели монитора и так далее. Гнездо 1/4" позволяет также прикрепить шарнирные кронштейны типа Magic Arm. Совместимые стабилизаторы: DJI Ronin S

DJI Ronin SC Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 28.8 х 20.8 х 9.5 мм

Вес: 18 г

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.